МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Сотрудник миссии ОБСЕ протаранил ярую террористку в центре Донецка: фото и видео ДТП

4.4тЧитать новость на украинском

Представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ стал виновником автомобильной аварии в центре оккупированного Донецка.

"В Ворошиловском районе Донецка сотрудник миссии ОБСЕ спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого находился иностранец, двигался по проспекту 25-летия РККА со стороны улицы Артема в направлении ул. Постышева и совершил столкновение с Nissan, ехавшим навстречу", — говорится в сообщении так называемого МВД "республики".

Отмечается, что нарушителю грозит штраф либо лишение права управления транспортным средством на срок до одного года.

Новости
Россия вмешивается в работу ОБСЕ на Донбассе: Украина сделала важное заявление

"Это далеко не первый подобный инцидент, спровоцированный сотрудниками наблюдательной миссии ОБСЕ. С начала работы в "ДНР" их транспорт уже семь раз участвовал в дорожно-транспортных происшествиях. Только за семь месяцев текущего года иностранцы уже четыре раза совершали ДТП", — сказано в сообщении.

В сети появились фотографии и данные женщины, в которую въехали представители ОБСЕ. Примечательно, что Наталья Волкова занесена в базу "Миротворец", как ярый пособник террористов "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что документы миссии ОБСЕ на Донбассе "сливали" ФСБ.

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на Обозревателе.

Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
УкраинаДонецк
Объекты
ДТПОБСЕДонецкая областьтеррористы "ДНР"Новости ДНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
7
Смешно
4
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Koval Oleg
Koval Oleg
с обсятами пора завязывать, четвертый год ездют, шото шукают, а хто обстреливает Донецк так и не углядели ... пора бай, небразерс
Ответить
1
0
Приходько Егор
Приходько Егор
странно почему ОБОЗ называет террористами тех кто не принял преступную власть пришедшую на волне гос переворота на Украине? почему майдауны были против власти и они хорошие, а жители Донецка против власти и они плохие? в чес разница? причем жители донецка не устраивали кровавые погромы и не захватывали здания пока туда Турчинов не ввел армию.
Ответить
1
0

Наши блоги