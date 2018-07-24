Сотрудник миссии ОБСЕ протаранил ярую террористку в центре Донецка: фото и видео ДТП

Представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ стал виновником автомобильной аварии в центре оккупированного Донецка.

"В Ворошиловском районе Донецка сотрудник миссии ОБСЕ спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого находился иностранец, двигался по проспекту 25-летия РККА со стороны улицы Артема в направлении ул. Постышева и совершил столкновение с Nissan, ехавшим навстречу", — говорится в сообщении так называемого МВД "республики".

Отмечается, что нарушителю грозит штраф либо лишение права управления транспортным средством на срок до одного года.

"Это далеко не первый подобный инцидент, спровоцированный сотрудниками наблюдательной миссии ОБСЕ. С начала работы в "ДНР" их транспорт уже семь раз участвовал в дорожно-транспортных происшествиях. Только за семь месяцев текущего года иностранцы уже четыре раза совершали ДТП", — сказано в сообщении.

В сети появились фотографии и данные женщины, в которую въехали представители ОБСЕ. Примечательно, что Наталья Волкова занесена в базу "Миротворец", как ярый пособник террористов "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что документы миссии ОБСЕ на Донбассе "сливали" ФСБ.