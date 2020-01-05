Сотрудник ГБР попал в скандал в аэропорту: Венедиктовой пришлось извиняться

Сотрудника Государственного бюро расследований обвинили в том, что благодаря "корочки" он смог вне очереди попасть на рейс в Италию. В ведомстве уже извинились за его поведение.

Подробности неприятного инцидента рассказала Виктория Лапа в Facebook. Все произошло 3 января в международном аэропорту "Киев" ("Жуляны").

"Ситуация банальная – смена рейса, замена самолета с меньшим количеством мест и, конечно, все пассажиры не помещаются в новый самолет (для справки – рейс Киев-Милан, 3 января, авиакомпания "Эрнест", вылет в 15.05). В первую очередь пропускают людей с детьми или тех, у кого были забронированы конкретные места, а потом уже создается живая очередь и люди ждут, если кто-то не придет на рейс, то в порядке живой очереди их посадят на рейс. Я вместе с итальянцами, которые также ждут, стоим в живой очереди", – рассказала она.

По словам Виктории, в результате 6 человек не явились на посадку и она оказалась первой в очереди.

"У меня уже взяли паспорт на выдачу места в самолете, но тут каким-то образом появляется следователь ГБР Киева (экс-прокурор/следователь прокуратуры Киева) Заставный Тарас Юрьевич со своей женой/подругой/сестрой Заставной Елизаветой. Работники аэропорта ему говорят, что есть живая очередь и он уже не входит в те места, которые освободились.

Он нервно названивает кому-то из ГБР, мне пытается по-хамски сказать "у меня все забронировано там в Италии на 20 дней, девушка". Потом идет звонок к работнице аэропорта от начальника аэропорта "Жуляны" или от какого другого начальника и у этого следователя берут паспорт и его с женщиной сажают на рейс. Я пытаюсь объяснить, что я была первая в очереди, но его женщина и он по-хамски говорят "девушка, нам нужно улететь, звоните кому хотите", – добавила она.

После этого, отметила женщина, подойдя к месту посадки, она попыталась поговорить с сотрудником ГБР и объяснить ему, "что так некрасиво делать". "Он начал хамить, в грубом тоне мне отвечать в присутствии других пассажиров и говорить, что якобы он пришел на рейс раньше. А его женщина/девушка вообще мне сказала "девушка, закройте рот"...

Но если люди используют свое служебное положение в личных целях и еще и так по-хамски себя ведут, то это уже другое дело. Государственное бюро расследований, прошу провести служебное расследование относительно Вашего работника Заставного Тараса Юрьевича на предмет его соответствия моральным принципам, которые он должен иметь согласно ст.14 ЗУ "О ГБР" и о возможном нарушении им присяги в соответствии со ст.14-1, в которой Заставный Тарас Юрьевич при поступлении на службу в ГБР должен был указать, что он обязуется "...быть честным, добросовестным и дисциплинированным...", – подчеркнула девушка.

Отдельно пострадавшая пояснила, что на остальные четыре места, которые остались в самолете, посадили итальянцев. После проведенной проверки руководитель ГБР Ирина Венедиктова принесла извинения за своего подчиненного.

"По результатам служебной проверки, и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова приносит извинения за неэтичное поведение следователя ГБР Тараса Заставного в международном аэропорту "Жуляны" 3 января 2020. Мы формируем новый правоохранительный орган, поэтому для нас важна безупречная репутация каждого работника Бюро, особенно следователя. Уверяем, что Бюро сделает все, чтобы подобные факты не случались в будущем", – указано в сообщении прессслужба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Борисполь" 1 января пограничникам пришлось силой задерживать пассажира рейса в Дубай (ОАЭ), который оказался невыездным из-за неуплаты алиментов.

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