Крупнейшая мебельная афера: от новой схемы пострадали сотни украинцев

В Украине сотни людей пострадали от аферы с мебельным интернет-магазином. Не честные на руку предприниматели предлагали лучшие условия. Правда, от покупателей требовали предоплату.

В результате люди отдавали от 1 тысячи гривен до 15 тысяч, а мебель так и не получили. Сейчас дело расследует киберполиция.

Подробнее о мебельной афере читайте в материале OBOZREVATEL

Кровать была на тысячу гривен дешевле

Алена Кузьменко с Донецкой области в декабре прошлого года заказала в интернет-магазине itis двухъярусную кровать для детей. "Купилась на дешевую цену, практически на тысячу гривен дешевле, чем на других сайтах. У меня приняли заказ и попросили перечислить предоплату на карту Приват банка – 4300 гривен. Я скинула деньги. Никаких документов не давали, я уже по телефону спросила номер своего заказа и стала ждать", – рассказывает Алена.

Мебель на сайте была дешевле, чем в других магазинах itis

Менеджер вежливо пообещала, что кровать покупательница получит до Нового года. Мол, исполнение заказа запланировано на 26 декабря, тогда кровать передадут на Новую почту, и до 30 декабря она уже буде стоять у Алены в квартире.

Когда женщина позвонила в магазин в назначенный день, ей сообщили, что ее покупка уже на почте. Правда, уточнили, что упаковывать ее будут пару дней. "Я перезвонила на почту, мне сказали, что на это у них уйдет только день. Снова связалась с магазином, стала спрашивать, так где же моя кровать. Мне сказали, что она в Чернигове, а вот в каком отделении не знают, спросят у логистов, у которых выходной", – вспоминает Алена.

Выходной у логистов затянулся до 8 января 2020 года, а покупательнице сказали, что 9 января она точно все получит. А уже с 8 января Алена дозвониться по указанным на сайте телефонам не могла. По вайберу ей написали, что доставка будет 9-11 января. Номер посылки так и не назвали, а потом уже не отвечали и на СМС.

Сайт существует до сих пор, но телефоны отключены itis

"Я посмотрела в Интернете, там уже люди стали писать свои истории, у них также взяли предоплату, но мебель не прислали. Они стали обращаться в киберполицию. Я через вайбер потребовала вернуть деньги, мне пообещали, но ничего, разумеется, не вернули. А 13 января уже и вайбер отключился", – рассказывает Алена.

По словам Кузьменко, ФОП, на который был оформлен магазин, внезапно закрылся. Хотя ранее не было никаких сообщений о том, что он приостанавливает деятельность.

"Я сама до декрета работала бухгалтером и знаю, что за день ФОП закрыть невозможно, на это уйдет не одна неделя. Как выяснилось, нас более 180 пострадавших. И все перечисляли деньги на пять разных карточек, оформленных на частных лиц. Сам ФОП был записан на некоего Виталия Канделу, но это подставное лицо", – считает обманутая покупательница.

Уже 200 пострадавших, а украли миллионы

В подобную ситуация попала и переселенка с Луганска Катерина Соколова. Она заказала себе кровать в съемную квартиру. "Цена была ниже, всего 2931 грн. Да и матрас у меня нестандартный. Поэтому когда увидела кровать по нужным размерам с хорошей ценой, то сразу заказала. Теперь жалею, что не поискала отзывы об этом магазине", – рассказывает Катерина.

Отзывы о том, что этот магазин обманывает, стали появляться в Интернете еще в начале 2017 года Отзовик

Оператор магазина была очень вежливой и попросила предоплату – 1100 грн. Катя деньги перечислила и стала ждать. Правда, подозрение закралось, когда она позвонила в магазин, чтобы уточнить, когда же привезут кровать, а телефоны оказались отключенными.

Тогда Катя стала искать отзывы о магазине и поняла, что ее обманули. Люди писали, что магазин после предоплаты перестает выходить на связь с клиентами.

Мошенники

Причем жаловались на этот магазин люди уже с 2016 года. Но тогда хотя бы хоть что-то доставляли. Например, кровать, а матрас забывали. Но последние несколько месяцев магазин просто кидал клиентов. Когда возмущенные люди звонили и требовали вернуть деньги, то их номера телефонов добавляли в черный список.

По словам Кати, таких обманутых покупателей уже набралось 200 человек. Люди объединяются и пишут заявления в киберполицию.

"Судя по всему, речь идет о миллионах украденных денег. Банковские карточки были оформлены на хронических должников. А собственник карточки, на которую я отправила деньги, должник и человек, лишенный родительских прав", – говорит Катерина.

Покупки в интернете по правилам

Мы отправили запрос в киберполицию, ждем от них ответа. Сейчас сайт этого магазина в Сети есть, но все указанные телефоны отключены. Но это не значит, что через некоторое время подобный магазин не заработает с другим названием.

По мнению адвоката Андрея Вареника, делать покупки в интернет-магазинах нужно, соблюдая определенные правила.

"В первую очередь нужно просмотреть отзывы об этом магазине. Сейчас много разных "черных списков" в Сети, или просто задать в поиске название магазина и почитать, что пишут люди. Также можно выяснить, как давно этот магазин существует, не создан ли он пару месяцев назад", – говорит Вареник.

Деньги

Также юрист говорит, что если у этого онлайн магазина есть возможность самовывоза товара, то это хороший признак. "Значит, можно приехать, увидеть покупку, пощупать и получить ее".

Лучше не рисковать и не брать товар в магазине, де просят предоплату. "Если вас просят перечислить деньги, да еще в платеже не указывать назначение средств, то это серьезный повод задуматься. Тут есть большой шанс, что вас обманут. Лучше с такими магазинами не связываться", – советует Вареник.

По словам юриста, человек должен сам решить – готов он сэкономить и рискнуть потерять деньги. Либо он лучше заплатит больше, но буде уверен в том, что товар придет и его не обманут.

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