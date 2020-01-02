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2 января • обновлено в 10:38
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Сотни убитыми и тысяча раненых: в ООС назвали сокрушительные потери террористов за 2019 год

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За 2019 год российские оккупанты Донбасса понесли огромные потери живой силы и техники. Счет ликвидированных террористов перевалил за 600 человек.

Об этом говорится в официальной статистике, обнародованной на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

"112 Украина"

Так, по данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 составили:

  • безвозвратными – 619 человек;

  • ранеными и травмированными – 939 человек;

  • вооружения и военной техники – 110 единиц.

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"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Новость обновляется.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
1 к 6,в прошлом году 1 к 12 было. Есть кто этому верит? Или новый призыв с 1 января начался?
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Юг Руси
Юг Руси
Фсьо! Это победа! Укроинци перестреляли укроинцев )))))
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