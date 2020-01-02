Сотни убитыми и тысяча раненых: в ООС назвали сокрушительные потери террористов за 2019 год

За 2019 год российские оккупанты Донбасса понесли огромные потери живой силы и техники. Счет ликвидированных террористов перевалил за 600 человек.
Об этом говорится в официальной статистике, обнародованной на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
Война на Донбассе
"112 Украина"
Так, по данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 составили:
безвозвратными – 619 человек;
ранеными и травмированными – 939 человек;
вооружения и военной техники – 110 единиц.
"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
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