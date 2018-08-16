Сотни убитых врагов: офицер ВСУ рассказал о серьезном успехе ООС

Украинские военные за 100 дней Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали около 256 террористов.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook, отметив, бойцы нанесли террористам значительные потери.

"По итогам 100 дней в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 256 боевиков и около 427 наемников получили ранения различной степени тяжести", – отметил он.

По словам офицера, террористы игнорировали Минские договоренности и каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия, диверсионными группами и огнем снайперов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Объединенных сил Сергей Наев рассказал, сколько населенных пунктов отвоевали украинские военные у наемников РФ.