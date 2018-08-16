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Сотни убитых врагов: офицер ВСУ рассказал о серьезном успехе ООС

10.4тЧитать новость на украинском

Украинские военные за 100 дней Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали около 256 террористов.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook, отметив, бойцы нанесли террористам значительные потери.

"По итогам 100 дней в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 256 боевиков и около 427 наемников получили ранения различной степени тяжести", – отметил он.

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По словам офицера, террористы игнорировали Минские договоренности и каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия, диверсионными группами и огнем снайперов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Объединенных сил Сергей Наев рассказал, сколько населенных пунктов отвоевали украинские военные у наемников РФ.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
террористы "ДНР"
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Приходько Егор
Приходько Егор
где доказательства? или они просто так говорят? 4 года назад один алкаш говорил как они из минометов хваленую армату аничтожали сотнями. и о том как убитых вертолеты забирали в Россию. как говорится трындеть не мешки ворочать.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Ебанько он,а не Штирлиц."Около 256..."-это как?Бестолковку почесал ,занюхал свою портянку и ажник заколдобился.Старик Ромальдыч какой-то.А что 1256 не приписал?Потрошенко в таких случаях не церемонился,счёт шёл на десятки тысяч.
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Иппу Лох Лов, не бзди так сильно, а то запах от тебя идет очень неприятный :) Назвался груздем - полезай в корзину. Рано или поздно и тебя осчастливым отправкою к доблестным православным дидам на палочке :) Имей немного терпения.
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Бог Хохлов
Бог Хохлов
256, потом 512, потом 1024 и котёл
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