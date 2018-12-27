Сотни тысяч долларов и оружие: на Прикарпатье задержали чиновника за воровство сжиженного газа

На Прикарпатье в Ивано-Франковской области правоохранители задержали организатора преступной схемы по хищению сжиженного газа.

По данным пресс-службы областного управления Генеральной прокуратуры, должностные лица госпредприятия получали вещество по льготным ценам, а реализовывали по рыночным через сети ГАЗС.

"Чтобы получить избыток газа, который можно продавать потребителям, должностные лица формировали заявки на якобы завышенные потребности сжиженного газа для населения. 26 декабря 2018 под процессуальным руководством прокуратуры оперативники Управления защиты экономики, следователи Главного управления Национальной полиции с участием КОРД провели санкционированные обыски на территории Ивано-Франковской, Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что следственные действия проводились на предприятии, в помещениях фигурантов дела и по месту незаконного хранения и реализации газа.

"В результате проведения процессуальных мероприятий правоохранители изъяли 500 тыс. долларов США, 22 тыс. евро, 240 тыс. гривен, золотые слитки на сумму более 8 млн гривен, свыше 300 кубических метров сжиженного газа. Также изъят пистолет и боеприпасы к нему, "черновые" записи и другая документация. Руководитель предприятия, который организовал преступную схему, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря в Киеве поймали на "горячем" руководительницу структурного подразделения банка, которая требовала миллион гривен за реализацию имущества.