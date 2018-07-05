Сотни суицидов: озвучено число небоевых потерь ВСУ на Донбассе

За четыре года войны на Донбассе небоевые санитарные потери среди украинских военнослужащих составили почти 14 тыс. человек.

Об этом во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"За 2014 - 2018 год небоевые санитарные потери, не в результате боевых действий составили 11 487 человек, безвозвратные, то есть погибшие - 2659 человек. Это почти 14 000 человек погибли или ранены не вследствие боевых действий. Из них 586 на сегодня - суициды", - сообщил он.

Также, по данным Матиоса, в Украине за 2017-2018 годы военнослужащие совершили 6869 преступлений за пределами проведения военных действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны пояснили, что основные причины небоевых потерь Вооруженных сил Украины - это болезни, нарушение мер безопасности и употребление алкоголя.