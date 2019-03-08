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Сотни миллионов убытков: СМИ рассказали, как "Укрзализныцю" кинули на деньги

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Предприятия "Укрзализныци" в 2016-2017 годах наладили схему по закупке российских вагонных воздухораспределителей исключительно у ООО "Украинская машиностроительная техника" и ООО "Технорейлгруп", которые поставляли детали с переплатой в 2,5 раза. Также фирмы поставляли украинские применяемые детали, которые доводились до товарного вида в подпольном цехе.

Об этом сообщили в программе "Наші гроші", передает "Залізниця без корупції".

По словам журналистов, УЗ закупала вагонный воздухораспределитель 483-А, который отвечает за торможение поезда через пневматическую тормозную систему. В Украине официально эти устройства не производит ни одна компания, их производство осуществляет только российский ОАО "МТЗ Трансмаш", которая в Украине имеет дилера – ООО "ПО" Укрспецкомплект ".

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Но железная дорога не стала покупать у официального дилера. С 2016 года в Украине создается целый ряд фиктивных компаний, которые разыгрывали между собой все тендеры, где фигурируют воздухораспределители 483-А.

Сначала в этой схеме принимали участие тройка фирм: ООО "Украинская машиностроительная техника" с ООО "Технорейлгруп" и их постоянный формальный конкурент – ООО "Украинская большегрузная техника".

Сотни миллионов убытков: СМИ рассказали, как "Укрзализныцю" кинули на деньги

При этом стоимость товара якобы была завышена минимум в 2,5 раза. Например, дилер российского завода в 2016 году продавал эти детали по 16380 грн./шт., В это же время железная дорога оптом закупала эти же воздухораспределители по 35300 грн.

Также "Украинская машиностроительная техника" и "Технорейлгруп" начали поставлять железной дороге и другие детали.

В феврале 2018 СБУ в рамках уголовного дела обнаружила, что большинство продукции, которую поставляли эти две фирмы, была подпольно изготовленная в тайном цеха на Полтавщине. Там применяемые или непригодные запчасти перекрашивали, восстанавливали кустовым способом и поставляли как новые на вагоностроительные заводы "Укрзализныци". Лишь 20% от сумм заказов железнодорожников шло на закупку запчастей к подвижному составу.

Сотни миллионов убытков: СМИ рассказали, как "Укрзализныцю" кинули на деньги

находка СБУ

"Всего "Украинская машиностроительная техника"и "Технорейлгруп "получили заказов более чем на 500 млн грн. Через короткое время Генеральная прокуратура "похоронила" уголовное дело, а участники фиктивной схемы сумели отсудить средства у"УЗ" за поставленный брак", - сообщили в программе .

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее детективы НАБУ сообщили семерым о подозрении в завладении 93300000 гривен "Укрзализныци".

Следствие установило, что с декабря 2015 до марта 2017 подозреваемые организовали закупку стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами "Центра обеспечения производства" УЗ.

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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Ну прямо как с газом - напрямую нельзя покупать "агрессорские" детали, а через цепочку подставных фирм с наценкой втридорога можно и нужно.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ой зрада зрадная... Хохлы, ну когда же вы с нами остаточно попрощаетесь? ))))))))))))))))))))))))))))
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