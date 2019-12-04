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4 декабря • обновлено в 15:55
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"Состоялся большой договор": Тука заявил, что решение по Донбассу уже принято

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Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил, что на нормандском саммите президента Украины Владимира Зеленского будут подталкивать к решению, уже "принятому вне Украины".

При этом возможны два варианта. Об этом он сказал OBOZREVATEL.

"У меня есть внутреннее убеждение, что состоялся большой договор между Соединенными Штатами, Россией, Германией и Францией", – сказал Тука. "Насчет того, что у Зеленского хватит сил сопротивляться, у меня есть большие сомнения", – заметил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как предположил Тука, президент США Дональд Трамп, который не будет участвовать в "нормандском саммите", уже изложил свою позицию его участникам.

По оценкам Туки, "возможны два варианта". "Первый – так называемая заморозка конфликта, когда исполнится мечта Зеленского: перестанут стрелять. И на этом всё остановится". "Худший вариант для нас – это когда с нашего согласия нам попытаются впарить эти территории с так называемым статусом", – пояснил он.

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Тука признал: у украинской стороны есть "более чем достаточно" аргументов в свою пользу. "Главное – иметь собственную позицию и внутренний стержень. А если нет ни внутреннего стержня, ни собственной позиции, и ты как флюгер болтаешься, реагируя на каждый порыв ветра – американского, европейского, российского, – получается такая шалтай-болтайка, когда каждый "зеленый" спикер оглашает свою идею, свою теорию", – констатировал он.

Как писал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп во время встречи с французским лидером Эммануелем Макроном рассказал об ожиданиях от отношений с Россией и намекнул на "большой прогресс по Украине".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Георгий Тука Дональд Трамп
Место
Украина
Теги
нормандский формат Новости Донбасса
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А вы думали со скакуасами будут советоваться?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
удалили все комментарии? )))
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