"Состоялся большой договор": Тука заявил, что решение по Донбассу уже принято

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил, что на нормандском саммите президента Украины Владимира Зеленского будут подталкивать к решению, уже "принятому вне Украины".

При этом возможны два варианта. Об этом он сказал OBOZREVATEL.

"У меня есть внутреннее убеждение, что состоялся большой договор между Соединенными Штатами, Россией, Германией и Францией", – сказал Тука. "Насчет того, что у Зеленского хватит сил сопротивляться, у меня есть большие сомнения", – заметил он.

Владимир Путин

Как предположил Тука, президент США Дональд Трамп, который не будет участвовать в "нормандском саммите", уже изложил свою позицию его участникам.

По оценкам Туки, "возможны два варианта". "Первый – так называемая заморозка конфликта, когда исполнится мечта Зеленского: перестанут стрелять. И на этом всё остановится". "Худший вариант для нас – это когда с нашего согласия нам попытаются впарить эти территории с так называемым статусом", – пояснил он.

Тука признал: у украинской стороны есть "более чем достаточно" аргументов в свою пользу. "Главное – иметь собственную позицию и внутренний стержень. А если нет ни внутреннего стержня, ни собственной позиции, и ты как флюгер болтаешься, реагируя на каждый порыв ветра – американского, европейского, российского, – получается такая шалтай-болтайка, когда каждый "зеленый" спикер оглашает свою идею, свою теорию", – констатировал он.

Как писал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп во время встречи с французским лидером Эммануелем Макроном рассказал об ожиданиях от отношений с Россией и намекнул на "большой прогресс по Украине".

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