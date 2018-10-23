''Мог стать свидетелем'': всплыли подробности зверского убийства учителя под Одессой

В селе Троицкое Одесской области зверски убили бывшего учителя математики. На теле пожилого мужчины обнаружили множественные колото-резаные раны.

Подробнее о ЧП OBOZREVATEL рассказали местные жители.

Труп был найден во время похорон на территории кладбища участниками траурной процессии. Люди обратили внимание на лужу крови и торчащую из кустов руку.

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Убитый - 72-летний Иван Чебан. Он много лет работал учителем математики, а также учителем начальной школы.

Люди отзываются о нем очень хорошо.

"С Иваном Ивановичем я работала почти десять лет. Прекрасный человек и учитель от бога, без школы работать не мог. Даже будучи на пенсии продолжал некоторое время вести уроки. Его очень уважали в районе, к нему часто приходили за советом студенты вузов", - рассказала OBOZREVATEL учитель начальной школы Елена Ефимова.

Кладбище, где обнаружили труп - небольшое, через него часто ходят дети и взрослые. Сам погибший проживал рядом с кладбищем.

"Возможно, что в тот день он посетил могилы родственников, стал свидетелем какого-то события и его убили. Я не думаю, что у него были враги", - рассказала Ефимова.

Другие жители предполагают, что мужчину ограбили и убили наркоманы.

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Жители сообщили, что погибший не преподает в школе с 2012 года. А последние годы Чебан начал посещать баптистскую церковь в с. Троицкое. При этом ничего плохого в этом люди не видели.

"У баптистов большая община в нашем селе", - отметили жители.

В пресс-службе ГУ Национальной полиции Одесщины OBOZREVATEL подтвердили, что на территории сельского кладбища был найдет труп мужчины. Однако больше подробностей не рассказали, уточнив, что обнародуют детали ЧП в ближайшее время.

Это не первое ЧП в Троицком. В мае 2016 года экс-милиционер и сотрудник колонии Вячеслав Лазарев убил местного жителя Андрея Перекитного, отца двух детей. Причиной конфликта стало ДТП. Между водителями произошел конфликт, после чего экс-силовик до смерти избил своего оппонента.

Ранее сообщалось, что в с. Белолесье Одесской области водитель грузового микроавтобуса переехал полуторагодовалого мальчика. Ребенок скончался на месте.