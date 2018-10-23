МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Мог стать свидетелем'': всплыли подробности зверского убийства учителя под Одессой

2.4тЧитать материал на украинском

В селе Троицкое Одесской области зверски убили бывшего учителя математики. На теле пожилого мужчины обнаружили множественные колото-резаные раны.

Подробнее о ЧП OBOZREVATEL рассказали местные жители.

Труп был найден во время похорон на территории кладбища участниками траурной процессии. Люди обратили внимание на лужу крови и торчащую из кустов руку.

Новости
В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП
''Мог стать свидетелем'': всплыли подробности зверского убийства учителя под Одессой

Гугл. Карты

Убитый - 72-летний Иван Чебан. Он много лет работал учителем математики, а также учителем начальной школы.

Люди отзываются о нем очень хорошо.

"С Иваном Ивановичем я работала почти десять лет. Прекрасный человек и учитель от бога, без школы работать не мог. Даже будучи на пенсии продолжал некоторое время вести уроки. Его очень уважали в районе, к нему часто приходили за советом студенты вузов", - рассказала OBOZREVATEL учитель начальной школы Елена Ефимова.

Новости
''Тело нашли в колодце'': вокруг убийства Хашогги разгорелся скандал

Кладбище, где обнаружили труп - небольшое, через него часто ходят дети и взрослые. Сам погибший проживал рядом с кладбищем.

"Возможно, что в тот день он посетил могилы родственников, стал свидетелем какого-то события и его убили. Я не думаю, что у него были враги", - рассказала Ефимова.

Другие жители предполагают, что мужчину ограбили и убили наркоманы.

''Мог стать свидетелем'': всплыли подробности зверского убийства учителя под Одессой

Гугл. Карты

Жители сообщили, что погибший не преподает в школе с 2012 года. А последние годы Чебан начал посещать баптистскую церковь в с. Троицкое. При этом ничего плохого в этом люди не видели.

"У баптистов большая община в нашем селе", - отметили жители.

В пресс-службе ГУ Национальной полиции Одесщины OBOZREVATEL подтвердили, что на территории сельского кладбища был найдет труп мужчины. Однако больше подробностей не рассказали, уточнив, что обнародуют детали ЧП в ближайшее время.

Это не первое ЧП в Троицком. В мае 2016 года экс-милиционер и сотрудник колонии Вячеслав Лазарев убил местного жителя Андрея Перекитного, отца двух детей. Причиной конфликта стало ДТП. Между водителями произошел конфликт, после чего экс-силовик до смерти избил своего оппонента.

Ранее сообщалось, что в с. Белолесье Одесской области водитель грузового микроавтобуса переехал полуторагодовалого мальчика. Ребенок скончался на месте.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминал
Место
УкраинаОдесса
Объекты
убийствокриминалНациональная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги