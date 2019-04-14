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Соскучился по Украине? На границе с Крымом поймали головореза Гиви

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На границе с аннексированным украинским Крымом пограничники задержали боевика "ЛНР", который ранее служил под руководством ликвидированного террориста Михаила Толстых (Гиви).

Об этом сообщает региональное управление ГПСУ на странице в Facebook. Уточняется, что задержание произошло на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар".

"В 2014 году в течение двух месяцев он [задержанный] работал в Луганской области водителем одного из "комендантов"... В дальнейшем, по приглашению знакомого, вступил в штурмовой батальон "Сомали" под руководством тогда еще живого Гиви", – рассказали в ведомстве.

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Соскучился по Украине? На границе с Крымом поймали головореза Гиви

facebook.com/dpsuachru

Соскучился по Украине? На границе с Крымом поймали головореза Гиви

facebook.com/dpsuachru

Соскучился по Украине? На границе с Крымом поймали головореза Гиви

facebook.com/dpsuachru

Отмечается, что задержанный 1972 года рождения занимался подготовкой личного состава для несения службы на контрольно-пропускных пунктах в "ДНР" и "ЛНР".

"Через некоторое время разочаровался в службе и идеях фейковых республик, поэтому уволился и работал в городе Алчевск охранником. Имея не высокую заработную плату, в поисках лучшей жизни отправился в Москву. Но условия труда его не удовлетворили и он через Керченском городов, а затем и через админграницу пытался попасть в Киев для поиска работы", – сообщает пресс-служба.

Задержанному в порядке статьи 208 УПК Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 258-3 УКУ.

Иллюстрация. Террорист "ЛНР"

Иллюстрация. Террорист "ЛНР"

24 Канал

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе 13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Все украинские защитники уцелели. Двух оккупантов уничтожили, пятеро получили ранения.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Михаил Толстых (Гиви)
Место
Украина
Теги
Новости ЛНРНовости Донбассафотографиивидеозадержание
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