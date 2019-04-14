Соскучился по Украине? На границе с Крымом поймали головореза Гиви

На границе с аннексированным украинским Крымом пограничники задержали боевика "ЛНР", который ранее служил под руководством ликвидированного террориста Михаила Толстых (Гиви).

Об этом сообщает региональное управление ГПСУ на странице в Facebook. Уточняется, что задержание произошло на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар".

"В 2014 году в течение двух месяцев он [задержанный] работал в Луганской области водителем одного из "комендантов"... В дальнейшем, по приглашению знакомого, вступил в штурмовой батальон "Сомали" под руководством тогда еще живого Гиви", – рассказали в ведомстве.

facebook.com/dpsuachru

facebook.com/dpsuachru

facebook.com/dpsuachru

Отмечается, что задержанный 1972 года рождения занимался подготовкой личного состава для несения службы на контрольно-пропускных пунктах в "ДНР" и "ЛНР".

"Через некоторое время разочаровался в службе и идеях фейковых республик, поэтому уволился и работал в городе Алчевск охранником. Имея не высокую заработную плату, в поисках лучшей жизни отправился в Москву. Но условия труда его не удовлетворили и он через Керченском городов, а затем и через админграницу пытался попасть в Киев для поиска работы", – сообщает пресс-служба.

Задержанному в порядке статьи 208 УПК Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 258-3 УКУ.

Иллюстрация. Террорист "ЛНР" 24 Канал

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