В Харькове подозреваемая в убийстве дочери Татьяна Янова якобы была экстрасенсом и проводила обряды.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Веха", который пообщался с соседями задержанной женщины.

Убийство ребенка в Харькове

"Не на камеру знакомая женщины рассказала, что у нее (Яновой – Ред.) не все нормально было с психикой, она была якобы экстрасенсом и проводила обряды", – передано в сообщении.

Отметим, что в полиции области сообщили, что есть достаточно оснований, чтобы утверждать, что именно мать убила девочку. При этом Янова на учетах не состояла.

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