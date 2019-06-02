Сорвало, как лист бумаги: появилось видео обвала крыши на Kozak Fest

Очевидцы стихийного бедствия на этно-рок-фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине начали делиться в сети видео с моментом обрушения крыши сцены.

На кадрах видно, как сильные порывы ветра сгибают металлические конструкции палаток на площади, а затем отрывают от креплений крышу сцены, где находятся люди (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Перед тем, как она окончательно упала, ураган мотылял ею из стороны в сторону, как листом бумаги. При этом над местом проведения фестиваля сгущались грозовые тучи.

Ураган на фестивале Скриншот видео

Ураган на фестивале Скриншот видео

Ураган на фестивале Скриншот видео

Ураган на фестивале Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который с 31 мая по 2 июня проходит в Днепропетровской области, обвалилась крыша сцены. ЧП произошло из-за сильного дождя и урагана.

В результате один человек 1971 года рождения погиб и еще двое пострадали. Так, женщина 1967 года рождения получила перелом ноги и госпитализирована, а мужчина 1978 года рождения — перелом ступни.

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