Сороковины авиакатастрофы в Иране: появились душераздирающие фото с места гибели украинцев

В воскресенье, 16 февраля, исполнилось 40 дней со дня крушения Боинга МАУ в Иране.
В память погибшим секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал душераздирающий пост. Он сопроводил его соответствующими снимками с места аварии.
"Сегодня, в сороковину гибели украинцев в результате авиакатастрофы самолета Boeing-737-800, вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Исламской Республике Иран Сергеем Бурдиляком уважили в Тегеране их память. Возложили цветы на месте трагедии украинского самолета, и на молебне в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви) поставили 11 свечей. Вспомним всех поименно: Владимира Гапоненко, Сергея Хоменко, Алексея Наумкина, Марию Микитюк, Екатерину Статник, Игоря Матькова, Дениса Лихна, Валерию Овчарук, Юлию Сологуб, Ольгу Кобюк и Елену Малахову", – написал в сети Данилов.
Место гибели украинцев в Иране
facebook.com/danilov.oleksiy
Место гибели украинцев в Иране
facebook.com/danilov.oleksiy
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев.
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент Ирана Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
19 января в Украине приземлился борт с жертвами авиакатастрофы в Иране: 9 членов экипажа и 2 пассажира.
Украина направила повторный запрос Ирану о выдаче "черных ящиков". Предыдущую просьбу Тегеран проигнорировал.
19 января председатель иранской комиссии по расследованию аварии заявил, что страна принялась самостоятельно расшифровывать "черные ящики" со сбитого Boeing 737.
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