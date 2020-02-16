Сороковины авиакатастрофы в Иране: появились душераздирающие фото с места гибели украинцев

В воскресенье, 16 февраля, исполнилось 40 дней со дня крушения Боинга МАУ в Иране.

В память погибшим секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал душераздирающий пост. Он сопроводил его соответствующими снимками с места аварии.

"Сегодня, в сороковину гибели украинцев в результате авиакатастрофы самолета Boeing-737-800, вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Исламской Республике Иран Сергеем Бурдиляком уважили в Тегеране их память. Возложили цветы на месте трагедии украинского самолета, и на молебне в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви) поставили 11 свечей. Вспомним всех поименно: Владимира Гапоненко, Сергея Хоменко, Алексея Наумкина, Марию Микитюк, Екатерину Статник, Игоря Матькова, Дениса Лихна, Валерию Овчарук, Юлию Сологуб, Ольгу Кобюк и Елену Малахову", – написал в сети Данилов.

Место гибели украинцев в Иране facebook.com/danilov.oleksiy

Место гибели украинцев в Иране facebook.com/danilov.oleksiy

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