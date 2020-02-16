Главная Новости
16 февраля • обновлено в 20:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Сороковины авиакатастрофы в Иране: появились душераздирающие фото с места гибели украинцев

549
Читать материал на украинском

В воскресенье, 16 февраля, исполнилось 40 дней со дня крушения Боинга МАУ в Иране.

В память погибшим секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал душераздирающий пост. Он сопроводил его соответствующими снимками с места аварии.

"Сегодня, в сороковину гибели украинцев в результате авиакатастрофы самолета Boeing-737-800, вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Исламской Республике Иран Сергеем Бурдиляком уважили в Тегеране их память. Возложили цветы на месте трагедии украинского самолета, и на молебне в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви) поставили 11 свечей. Вспомним всех поименно: Владимира Гапоненко, Сергея Хоменко, Алексея Наумкина, Марию Микитюк, Екатерину Статник, Игоря Матькова, Дениса Лихна, Валерию Овчарук, Юлию Сологуб, Ольгу Кобюк и Елену Малахову", – написал в сети Данилов.

Место гибели украинцев в Иране

Место гибели украинцев в Иране

facebook.com/danilov.oleksiy

Новости
Расследование катастрофы МАУ над Тегераном: Иран пошел на встречу Украине
Место гибели украинцев в Иране

Место гибели украинцев в Иране

facebook.com/danilov.oleksiy

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Алексей Данилов
Место
Иран Тегеран
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги