Соратнику Януковича избрали меру пресечения: ВАКС объявил решение

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру и экс-главе НБУ Сергею Арбузову в виде содержания под стражей.

Следственный судья рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро, сообщила пресс-служба ВАКС в пятницу, 3 января.

Экс-чиновник времен президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Учитывая, что подозреваемый объявлен в международный розыск, следственный судья избрал указанную меру пресечения в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины. Согласно этой статье, после задержания подозреваемого и не позднее чем через сорок восемь часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения", – сказано в сообщении ВАКС.

Арбузов и Азаров Фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в начале января 2019 года ГПУ поставила точку в деле Арбузова. Ему инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов НБУ на сумму 220 млн грн.

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