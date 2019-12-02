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3 декабря • обновлено в 01:42
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Продавал дела ГБР за $150 тыс.: стало известно об обысках у соратника Трубы

3.6т
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Близкий соратник главы Государственного бюро расследований Романа Трубы Игорь Щербина якобы пытался продать закрытые дела в ГБР за 150 тысяч долларов.

Он и некий Шевченко В. получили 50% суммы. Об этом сообщает НВ со ссылкой на собственный источник.

По данным журналистов, НАБУ проводит у Щербины и Шевченко обыски, а Трубу проверяют на причастность к преступлению.

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Роман Труба

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Кроме того, НВ получило фото визитки Щербины с информацией, что он якобы является сотрудником ГБР, хотя это не соответствует действительности.

Игорь Щербина – экс-начальник главного следственного управления ГПУ в 2014–2015 годах. Труба был его замом в управлении прокуратуры. По информации СМИ, нынешний глава Госбюро расследований является кумом Щербины.

Визитка

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Деньги, обнаруженные при обыске

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Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали записи разговоров главы ГБР Романа Трубы в своем кабинете, где он лично обсуждал уголовные дела в отношении топчиновников с главой Офиса президента Андреем Богданом и генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Роман Труба
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Национальное антикоррупционное бюро Украины фотографии
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