"Сомалийские пираты!" Россия устроила новый бунт Украине

В России заявили, что украинские пограничники, задерживавшие рыболовецкое судно "Норд", объявлены в международный розыск.
"По судну "Норд" все подозреваемые установлены и объявлены в розыск международный. Они, естественно, находятся в Украине", - заявил сообщил "глава крымского управления" ФСБ РФ Виктор Палагин, передает "РИА Новости".
По его словам, как только "подозреваемые" пересекут границу, "там мы их цап-царап - и будем сажать за деятельность, в которой они в настоящее время уподобились сомалийским пиратам".
"Так в цивилизованных государствах не поступают", - сказал Палагин журналистам.
Он также уточнил, что речь идет об экипаже украинских пограничников, задержавших крымское судно "Норд".
"Они все установлены, экипаж известен", - добавил представитель ФСБ.
Напомним, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом.
Позже двое членов экипажа судна тайно сбежали в Беларусь по поддельным российским паспортам, откуда, по данным российских СМИ, переправились в оккупированный Крым.
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