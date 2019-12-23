Главная Новости
23 декабря • обновлено в 11:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Пригласим Януковича!" Соловьев отличился идеей о "нормандском формате"

1.4т
Читать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что в следующем "нормандском саммите" принять участие от Украины якобы должны беглый экс-президент Виктор Янукович и экс-премьер-министр Николай Азаров.

Так рупор оккупантов отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов разговаривать только с теми представителями ОРДЛО, которые покинули оккупированные территории и не поддерживают террористов. Язвительный ответ Соловьев озвучил в эфире пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янукович и Соловьев

Янукович и Соловьев

"Ну и, конечно, гениальные идеи, которые регулярно высказываются, они совершенно ни о чем. То есть, идея: "А давайте поговорим с хорошим хлопцем, который живет за рубежом, но он сам из Луганска". Ну хорошо, давайте тогда следующий раз в "нормандский формат" мы будем со стороны Украины приглашать "правительство национального спасения", которое сформируется или уже сформировано в Москве. Ну давайте Азарова тогда посадим за стол переговоров, Януковича где-то в Ростове", – поделился нетрезвой идеей скандальный Соловьев.

Новости
"Пойду по улицам нацистов?!" Соловьев размечтался о поездке в Киев

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Зеленский заявил, что Украина не будет вести прямые переговоры с террористами "Л/ДНР", действующими на временно оккупированной территории Донбасса. При этом президент подчеркнул, что в ОРДЛО проживает много людей и не все они сепаратисты.

  • Также глава государства предложил включить в ТКГ в Минске, которые покинули Донбасс из-за российской войны.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир Соловьев Владимир Зеленский Виктор Янукович Николай Азаров
Место
Россия
Тег
нормандский формат
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
7
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Почему же идея "нетрезвая"? Хорошая идея, логичная
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги