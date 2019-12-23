"Пригласим Януковича!" Соловьев отличился идеей о "нормандском формате"

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что в следующем "нормандском саммите" принять участие от Украины якобы должны беглый экс-президент Виктор Янукович и экс-премьер-министр Николай Азаров.

Так рупор оккупантов отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов разговаривать только с теми представителями ОРДЛО, которые покинули оккупированные территории и не поддерживают террористов. Язвительный ответ Соловьев озвучил в эфире пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янукович и Соловьев

"Ну и, конечно, гениальные идеи, которые регулярно высказываются, они совершенно ни о чем. То есть, идея: "А давайте поговорим с хорошим хлопцем, который живет за рубежом, но он сам из Луганска". Ну хорошо, давайте тогда следующий раз в "нормандский формат" мы будем со стороны Украины приглашать "правительство национального спасения", которое сформируется или уже сформировано в Москве. Ну давайте Азарова тогда посадим за стол переговоров, Януковича где-то в Ростове", – поделился нетрезвой идеей скандальный Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Зеленский заявил, что Украина не будет вести прямые переговоры с террористами "Л/ДНР", действующими на временно оккупированной территории Донбасса. При этом президент подчеркнул, что в ОРДЛО проживает много людей и не все они сепаратисты.

Также глава государства предложил включить в ТКГ в Минске, которые покинули Донбасс из-за российской войны.

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