"Украины не было!" Соловьев устроил наглый демарш в прямом эфире

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился имперскими фейками о том, что Украина якобы никогда не имела государственности и всегда была частью Российской империи.

Украинофобский шабаш он устроил в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда и сколько они была независимой страной? Тысячелетие? И где вы были независимой страной тысячелетие? В составе кого? Как она называлась?" – начал язвить Соловьев.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Когда ему ответили, что именно на территории современной Украины образовалась одна из сильнейших стран средневековья, Киевская Русь, он снова взорвался едкими оскорблениями.

"Киев какой город? Киев – мать городов чьих? Русских! Поэтому расслабьтесь – Украины не было! Потому что Киев не отец городов украинских, а мать городов русских!" – огрызнулся с ухмылкой скандальный Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев говорил, что само название России якобы подтверждает, что она является наследницей Киевской Руси. Оно, по его словам, произошло от особого произношения слова "Русь" в Константинополе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся