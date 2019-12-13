Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что в случае приезда в Киеве якобы первым делом пойдет в мемориал Бабий Яр. Однако его возмутил тот факт, что добираться туда ему придется по проспекту Степана Бандеры.

Наглыми планами о посещении столицы Украины и возмущениями о декоммунизации он поделился в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Ну прилечу я в Киев. Я, конечно, захочу, поехать и поклониться памяти погибших в Бабьем Яру. И я поеду по каким улицам? Которые носят имена губителей моего народа, нацистских коллаборационистов? И я буду смотреть на радостные лица Зеленского и его сотоварищей, которые будут мне рассказывать, что нет-нет, ничего подобного, это не душители народов, чьими именами они назвали улицы?!" – нервно съязвил рупор путинского режима.

Как сообщал OBOZREVATEL:

группа пропагандистов российского телеканала "Звезда", который освещает оккупацию Донбасса, приехала в Киев и похвасталась этим.

В сюжете пропагандистка Диана Сирази призналась, что ранее ее коллеги уже посещали Киев под надуманными предлогами: они врали, что едут на концерт, свидание или к больной бабушке.

В СБУ заявили, что Сирази прибыла в Киев как частное лицо. В ведомстве заверили, что "оперативно отреагируют", если пропагандистами будут совершены противоправные действия.

А в Госпогранслужбе заявили, что пропустили на территорию государства пропагандистов "Звезды", поскольку те не сказали, что журналисты и скрыли настоящую цель визита.

Сайт "Миротворец" заявил, что внесет пропагандистов "Звезды" в свою базу.

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