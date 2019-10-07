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7 октября • обновлено в 18:06
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"Вся Украина будет нашей": Соловьев рассказал, как Россия воспользуется "формулой Штайнмайера"

21.6т Читать материал на украинском

Если террористические "Л/ДНР" будут легализированы и получат автономию в составе Украины, то это даст возможность России заполучить всю ее территорию.

Об этом заявил топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, разъясняя, как страна-агрессор сможет воспользоваться подписанием Киевом "формулы Штайнмайера". Фрагментом его выступления поделился на своей странице в Facebook ,блогер Nick Vest (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Самое простое пояснение того, что такое "формула Штайнмайера" и что такое "особый статус" на постоянной основе. Словами оккупанта. За одну минуту все сказал", – написал он под роликом со скандальной речью Соловьева.

В частности, путинский пропагандист заверил своих поклонников в том, что проект "Новороссия" не закончился, а только начинается.

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Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Зачем нам забирать Луганск, Донецк? В чем смысл? Ведь если Луганск и Донецк с соблюдением всех своих интересов и автономией будут в составе Украины, то такая Украина никогда не будет антироссийской и антирусской. Это будут антитела, которые очистят всю Украину от фашистской нечисти", – нагло высказался Соловьев.

По его словам, легализация псевдореспублик оккупантов запустит цепную реакцию и их примеру якобы последуют большинство областей Украины.

"Потому что тогда поднимут голову Харьков, Одесса, Днепр. Они начнут голосовать, они вспомнят свою историю, они увидят, что получилось. И в кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. А вся – это больше гораздо, чем Донецк и Луганск. И без единого выстрела. За счет дипломатии и партизанских отрядов", – ехидно подытожил Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

  • РосСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация якобы, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевший план по Донбассу – "формулу Штайнмайера".

  • После этого президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу". Он пообещал, что "капитуляции не будет".

  • 1 и 2 октября недовольные подписанием "плана Штайнмайера" украинцы вышли на акции протеста под здание Офиса президента и на Майдан Независимости.

  • 6 октября неравнодушные украинцы снова устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в ряде крупнейших городов.

  • Участники вече "Нет капитуляции" на Майдане Независимости в Киеве продолжили протесты под стенами Офиса президента на улице Банковой, а также у Верховной Рады. Активисты объявили требования к власти, среди которых – отставка главы ОПУ Андрея Богдана. Они установили дедлайн до 14 октября.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
Формула Штайнмайера
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Комментарии
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Гребенщиков хорошо спел про соловьёва,песня вечерний мудозвон.
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Andria Viktor
Andria Viktor
А Соловьев может сосать на полусогнутых?защекин всего рассейского народа.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Все дело в том что во первых особый статус это не автономия а во вторых все это только после вывода путиным своих войск и взятия полностью границы под контроль всу и выборов ))))а когда граница будет под контролем автономии не будет)))и статуса не будет мы проведем там референдум о том что статус им не нужен и все)))короче вы поняли москалики все только после взятия границы под контроль а после этого война сразу кончиться и уже ничего нужно не будет)))))
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Савченко Александр
Савченко Александр
Артеллерист Моня, вислоухий, а кто будет брать границу под контроль ? Если ВСУ, то почему до сих пор не взяли ?
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