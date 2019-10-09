"Будет граница по Львову!" Соловьев проговорился о подлом плане Кремля по Донбассу

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия не намерена идти на компромиссы с Украиной и возвращать ей контроль над границей на востоке.

Кроме того, он нагло пригрозил, что границы Украины могут сузиться до территории Львовской области. Такую оккупационную риторику рупор Кремля озвучил в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Угрозами Соловьев разразился после слов скандального гостя эфира Вячеслава Ковтуна, который называет себя украинским экспертом. Тот заявил, что президент России Владимир Путин якобы готов на компромисс с Украиной и на возвращение Киеву контроля над границей.

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Где вы увидели у Путина хоть слово про компромисс? Путин как раз бескомпромиссный. Никакого компромисса с вами нет и быть не может. Вам отдадут границу по Львовской губернии. И то максимум. Я не знаю, где вы увидели у Путина хоть что-то про компромисс. Где вы увидели у Путина хоть слово про то, что Украине отдадут границу?" – язвительно огрызнулся пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев заявил, что если террористические "Л/ДНР" будут легализированы и получат автономию в составе Украины, то это даст возможность России заполучить всю ее территорию.

Кроме того, по его словам, легализация псевдореспублик оккупантов запустит цепную реакцию и их примеру якобы последуют большинство областей Украины.

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