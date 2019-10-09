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9 октября • обновлено в 05:14
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"Будет граница по Львову!" Соловьев проговорился о подлом плане Кремля по Донбассу

1.3т Читать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия не намерена идти на компромиссы с Украиной и возвращать ей контроль над границей на востоке.

Кроме того, он нагло пригрозил, что границы Украины могут сузиться до территории Львовской области. Такую оккупационную риторику рупор Кремля озвучил в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Угрозами Соловьев разразился после слов скандального гостя эфира Вячеслава Ковтуна, который называет себя украинским экспертом. Тот заявил, что президент России Владимир Путин якобы готов на компромисс с Украиной и на возвращение Киеву контроля над границей.

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Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Где вы увидели у Путина хоть слово про компромисс? Путин как раз бескомпромиссный. Никакого компромисса с вами нет и быть не может. Вам отдадут границу по Львовской губернии. И то максимум. Я не знаю, где вы увидели у Путина хоть что-то про компромисс. Где вы увидели у Путина хоть слово про то, что Украине отдадут границу?" – язвительно огрызнулся пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев заявил, что если террористические "Л/ДНР" будут легализированы и получат автономию в составе Украины, то это даст возможность России заполучить всю ее территорию.

Кроме того, по его словам, легализация псевдореспублик оккупантов запустит цепную реакцию и их примеру якобы последуют большинство областей Украины.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропаганда Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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70rus xxx
70rus xxx
Ничего Путину делать не надо.Сами прекрасно друг-друга утилизируют.
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Он Алекс
Он Алекс
Почему в заголовках пишут Соловьв, а не «вечерний мудозвон»?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну не хочет Путин и не надо я же говорил формулу подписали только по тому что все знали что выполнять ее Украине не придется и.к. специально ее так написали что бы Путин ее не выполнял))))))
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