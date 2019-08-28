"Донбасс – от Киева до Приднестровья!" Соловьев в прямом эфире призвал к Третьей мировой войне

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев угрожающе заявил, что территории "Л/ДНР" должны распространиться от Киева до Приднестровья.

При этом он обрадовался, что такая полномасштабная российская оккупация приведет к Третьей мировой войне. Своими неадекватными фантазиями рупор путинского режима разразился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По логике уже надо, чтобы Донбасс был, включая Киев и до Приднестровья. Потому что если уже брать, тогда надо всех русских людей возвращать на родину. А это мировая война", – едко высказался Соловьев.

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Владимир Соловьев Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Соловьев уже признавался, что мечтает расширить границы террористических "Л/ДНР" и включить в их состав всю территорию свободной Украины. По его мнению, оккупанты должны господствовать аж до границы с непризнанным Приднестровьем.

Также пропагандист и гости его программы заявили, что Украина может лишиться всей территории, едко отметив, что границы Донбасса будут сдвинуты к реке Днестр.

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