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"Донбасс – от Киева до Приднестровья!" Соловьев в прямом эфире призвал к Третьей мировой войне

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев угрожающе заявил, что территории "Л/ДНР" должны распространиться от Киева до Приднестровья.

При этом он обрадовался, что такая полномасштабная российская оккупация приведет к Третьей мировой войне. Своими неадекватными фантазиями рупор путинского режима разразился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По логике уже надо, чтобы Донбасс был, включая Киев и до Приднестровья. Потому что если уже брать, тогда надо всех русских людей возвращать на родину. А это мировая война", – едко высказался Соловьев.

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Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

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Темы
российская пропаганда Война на Донбассе Угроза Третьей мировой войны
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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