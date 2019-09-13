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13 сентября • обновлено в 05:34
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"Укронацисты поплывут по рекам!" Соловьев пригрозил Украине кровавыми расправами

1.3т Читать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился маразматичными угрозами. Он заявил, что вскоре Россия якобы дождется времени, когда трупы всех украинских патриотов будут плавать в реках.

Дикое заявление рупора преступного путинского режима прозвучало в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

К угрозам Соловьева подтолкнули слова политического эксперта Андрея Окары о том, что в политическом сообществе Украины сейчас выжидают момента, когда позиции правящей партии "Слуга народа" и президента Владимира Зеленского резко ослабеют из-за падения доверия и разочарования.

"Сейчас в Украине есть любимая игра – сидеть и ждать, когда по реке проплывет "труп врага", – сказал он, делая отсылку к китайской пословице.

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Скандальный ведущий решил истолковать эту фразу по-своему и использовать для запугивания Украины расправами со стороны оккупантов.

"Я правильно понимаю, что нам нужно сидеть и ждать, когда трупы нацистов поплывут по рекам? Укронацисты поплывут по рекам: бандеровцы в первом ряду, сторонники Шухевича во втором ряду, плывут-плывут, а мы так сидим и смотрим", – ухмыляясь, съязвил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобную фразу использовала украинская журналистка Янина Соколовская в споре с российскими пропагандистами. Она отметила, что события последних пяти лет заставили украинцев жить ожиданием того, пока мимо них проплывет труп России.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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К. Алла
К. Алла
Ну не буквально трупы нациков, а просто труп национализма как такового, свидомизма и всей майданной мерзости. Вон уже и добробаты сдали оружие. Зеленский перекует мечи в орала.
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