Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился маразматичными угрозами. Он заявил, что вскоре Россия якобы дождется времени, когда трупы всех украинских патриотов будут плавать в реках.

Дикое заявление рупора преступного путинского режима прозвучало в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

К угрозам Соловьева подтолкнули слова политического эксперта Андрея Окары о том, что в политическом сообществе Украины сейчас выжидают момента, когда позиции правящей партии "Слуга народа" и президента Владимира Зеленского резко ослабеют из-за падения доверия и разочарования.

"Сейчас в Украине есть любимая игра – сидеть и ждать, когда по реке проплывет "труп врага", – сказал он, делая отсылку к китайской пословице.

Скандальный ведущий решил истолковать эту фразу по-своему и использовать для запугивания Украины расправами со стороны оккупантов.

"Я правильно понимаю, что нам нужно сидеть и ждать, когда трупы нацистов поплывут по рекам? Укронацисты поплывут по рекам: бандеровцы в первом ряду, сторонники Шухевича во втором ряду, плывут-плывут, а мы так сидим и смотрим", – ухмыляясь, съязвил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобную фразу использовала украинская журналистка Янина Соколовская в споре с российскими пропагандистами. Она отметила, что события последних пяти лет заставили украинцев жить ожиданием того, пока мимо них проплывет труп России.

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