"Растворитесь в России!" Соловьев пригрозил Украине исчезновением

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло пригрозил Украине поглощением Россией и полным исчезновением как государства.
Неадекватными мечтами рупор путинского режима поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Владимир Соловьев
Скриншот видео
К такому выводу Соловьева подтолкнули слова постоянного гостя его эфиров, украинца Василия Вакарова. Он заявил, что если слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе от "Лиссабона до Владивостока" станут реальностью, то территориальная целостность Украины восстановится сама собой.
"Какая территориальная целостность? Вы в России растворитесь! Вы тогда станете истинно незалежными москалями!" – едко огрызнулся Соловьев на услышанную реплику.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соловьев пригрозил массированным вторжением российской армии на Донбасс. Гость его студии, в свою очередь, и вовсе заявил, что все это будет сопровождаться авиабомбардировками.
Также пропагандист заявил, что Россия должна применить к Украине такой же подход, как к Сирии, чтобы заставить ее прекратить войну на Донбассе.
Напомним, Соловьев назвал вторжение России в Украину и вмешательство страны-агрессора в ее внутренние дела вынужденной мерой. Он возмутился тем, что украинцы постоянно выбирают лидером того, кто не подходит Кремлю.
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