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6 сентября • обновлено в 07:53
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"Растворитесь в России!" Соловьев пригрозил Украине исчезновением

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло пригрозил Украине поглощением Россией и полным исчезновением как государства.

Неадекватными мечтами рупор путинского режима поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

К такому выводу Соловьева подтолкнули слова постоянного гостя его эфиров, украинца Василия Вакарова. Он заявил, что если слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе от "Лиссабона до Владивостока" станут реальностью, то территориальная целостность Украины восстановится сама собой.

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"Какая территориальная целостность? Вы в России растворитесь! Вы тогда станете истинно незалежными москалями!" – едко огрызнулся Соловьев на услышанную реплику.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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филипп филипыч
филипп филипыч
этого пропагандиста да на укртв. он бы там точно растворился. среди таких же)).
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Mega Death
Mega Death
Тупые xoxлы не верили , что Крым вернётся в Россию))) Россия вернёт свои земли, которые незаслуженно были отданы после развала СССР. Не Европу и США об этом не спросят. Процесс не долгий, 10-15 лет. Может быть и быстрее, если запад всё таки решиться погнать xoxложопое бы-дло на войну с Россией))
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