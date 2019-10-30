"Львов – в сторону!" Соловьев предложил разделить Украину между тремя странами

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что почти вся территория Украины якобы должна быть разделена между Россией, Венгрией и Польшей.

Наглый выпад он озвучил во время спора со скандальным украинским гостем своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Александром Охрименко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Стычка между ними началась с того, что Соловьев настаивал на том, что Украина должна признать себя правопреемницей УССР. Однако постоянный спикер его эфиров Охрименко возразил, что сейчас Украина, как и Россия является независимой республикой. Он предложил отставить историю развалившегося СССР в сторону и жить в XXI веке.

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Давайте тогда сразу в сторону дальше: Крым – в сторону, Донбасс – в сторону, в скором времени Львов – в сторону, территории, которые отошли венгерские, – в сторону, территории польские – в сторону! А Россия есть и будет всегда! Российская империя возвратилась, вернулась и возвращается в полный рост! И каждому в Украине, у кого есть иллюзии, хочу посоветовать – читайте историю! Сколько было тявкающих на Россию! И вот что интересно – России тысячелетия!" – огрызнулся Соловьев, опозорившись псевдоисторическим утверждением о стране-агрессоре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что, если террористические "Л/ДНР" будут легализированы и получат автономию в составе Украины по "формуле Штайнмайера", то это даст возможность России заполучить всю ее территорию.

Также рупор путинского режима сказал, что Россия не намерена идти на компромиссы с Украиной и возвращать ей контроль над границей на востоке. Кроме того, он пригрозил, что границы Украины якобы могут сузиться до территории Львовской области.

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