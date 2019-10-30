"Львов – в сторону!" Соловьев предложил разделить Украину между тремя странами

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что почти вся территория Украины якобы должна быть разделена между Россией, Венгрией и Польшей.
Наглый выпад он озвучил во время спора со скандальным украинским гостем своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Александром Охрименко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Стычка между ними началась с того, что Соловьев настаивал на том, что Украина должна признать себя правопреемницей УССР. Однако постоянный спикер его эфиров Охрименко возразил, что сейчас Украина, как и Россия является независимой республикой. Он предложил отставить историю развалившегося СССР в сторону и жить в XXI веке.
Владимир Соловьев
Скриншот видео
"Давайте тогда сразу в сторону дальше: Крым – в сторону, Донбасс – в сторону, в скором времени Львов – в сторону, территории, которые отошли венгерские, – в сторону, территории польские – в сторону! А Россия есть и будет всегда! Российская империя возвратилась, вернулась и возвращается в полный рост! И каждому в Украине, у кого есть иллюзии, хочу посоветовать – читайте историю! Сколько было тявкающих на Россию! И вот что интересно – России тысячелетия!" – огрызнулся Соловьев, опозорившись псевдоисторическим утверждением о стране-агрессоре.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что, если террористические "Л/ДНР" будут легализированы и получат автономию в составе Украины по "формуле Штайнмайера", то это даст возможность России заполучить всю ее территорию.
Также рупор путинского режима сказал, что Россия не намерена идти на компромиссы с Украиной и возвращать ей контроль над границей на востоке. Кроме того, он пригрозил, что границы Украины якобы могут сузиться до территории Львовской области.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.