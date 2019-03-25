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Соловьев позарился на всю Украину в составе "Л/ДНР"

1.4тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев размечтался расширить границы террористических "Л/ДНР" и включить в их состав всю территорию свободной Украины.

По его мнению, оккупанты должны господствовать аж до границы с непризнанным Приднестровьем. Маразматичными размышлениями он поделился в эфире своей программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Только "ДНР", "ЛНР" надо признать в границах "Новороссии". По Приднестровье, али как?" — ехидно высказался Соловьев.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

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"Подберем останки": Соловьев собрался "хоронить" Украину

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Теги
Новости РоссииДНР
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