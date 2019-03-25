Соловьев позарился на всю Украину в составе "Л/ДНР"

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев размечтался расширить границы террористических "Л/ДНР" и включить в их состав всю территорию свободной Украины.

По его мнению, оккупанты должны господствовать аж до границы с непризнанным Приднестровьем. Маразматичными размышлениями он поделился в эфире своей программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Только "ДНР", "ЛНР" надо признать в границах "Новороссии". По Приднестровье, али как?" — ехидно высказался Соловьев.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соловьев пригрозил Украине уничтожением в случае восстановления ней статуса ядерного государства.

Пропагандист и гости его программы заявили, что Украина может лишиться не только Донбасса, но и всей остальной территории. Они едко пошутили, отметив, что границы Донбасса будут сдвинуты к реке Днестр.

Также Соловьев нагло отметил, что революция в Венесуэле развязывает руки России в Украине, и страна-агрессор якобы может пойти даже на масштабное вооруженное вторжение.

Топ-пропагандист Кремля считает, что политика властей Украины якобы подталкивает Россию к ее полной оккупации.

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