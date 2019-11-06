"Там портрет Бандеры!" Соловьев огрызнулся на нападки коммунистов из-за Украины

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев бурно отреагировал на обвинения российских коммунистов в том, что он и его скандальные коллеги умышленно разжигают вражду с Украиной.
В качестве аргументов в свое оправдание он привел страшилки об Украине экс-главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Ими он поделился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Владимир Соловьев
Скриншот видео
"Запрещенные в Украине коммунисты критикуют Олечку Скабееву, Евгения Попова, меня. Что мы, оказывается, ссорим с Украиной! Я спрашиваю у Кирилла: "Скажи мне, может, нет никаких "бандеровцев"? И Кирилл говорит: "Ну, как нет! Ну, зайдите в горсовет. Они там все сидят – Киевский горсовет – и гигантский портрет Бандеры!" – выкрикнул обиженный Соловьев.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозная Скабеева дерзко ответила на замечание президента России Владимира Путина, раскритиковавшего российские СМИ за негативный образ Украины.
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