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6 ноября • обновлено в 16:30
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"Там портрет Бандеры!" Соловьев огрызнулся на нападки коммунистов из-за Украины

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев бурно отреагировал на обвинения российских коммунистов в том, что он и его скандальные коллеги умышленно разжигают вражду с Украиной.

В качестве аргументов в свое оправдание он привел страшилки об Украине экс-главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Ими он поделился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Запрещенные в Украине коммунисты критикуют Олечку Скабееву, Евгения Попова, меня. Что мы, оказывается, ссорим с Украиной! Я спрашиваю у Кирилла: "Скажи мне, может, нет никаких "бандеровцев"? И Кирилл говорит: "Ну, как нет! Ну, зайдите в горсовет. Они там все сидят – Киевский горсовет – и гигантский портрет Бандеры!" – выкрикнул обиженный Соловьев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозная Скабеева дерзко ответила на замечание президента России Владимира Путина, раскритиковавшего российские СМИ за негативный образ Украины.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир Соловьев Ольга Скабеева Кирилл Вышинский
Место
Россия
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Ну хотят Гитлера героем, не нада изгоев лишать этого. Смыслы нет с ними говорить.
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фил филька
фил филька
но они ведь реально разжигают! что он что скабеева с поповым. это тоже классические упорошы только со стороны ватников) собрать бы их в кучку с упоротыми типа портникова с буткевичем и в клетку. возить по миру да людей пугать))
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
Мудозвон
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