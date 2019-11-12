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12 ноября • обновлено в 16:35
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"Ничего не меняется": Соловьев набросился на Зеленского с претензиями

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пожаловался на то, что президент Украины Владимир Зеленский не оправдал его надежд и ожиданий.

Заявление рупор путинского режима сделал в комментарии "Комсомольской правде". Так он отреагировал на новость о заведении СБУ двух дел против него.

"Если бы я был Януковичем, то теперь мог бы избраться в президенты. У него тоже было два уголовных дела. Но я не гражданин Украины, поэтому баллотироваться никуда не собираюсь. А если говорить серьезно, нам говорили, что придет Зеленский – и все изменится. Но ничего так и не меняется", – раздраженно высказался он о скандале.

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Соловьев и Зеленский

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир Соловьев Владимир Зеленский Виктор Янукович
Место
Россия
Тег
Служба безопасности Украины
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