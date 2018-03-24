"Солдафонский юмор": блогер проанализировал поведение Савченко в суде

Внефракционный нардеп Надежда Савченко вела себя на заседании суда 23 марта так, как ей велели кураторы.

Об этом заявил украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий в своем канале Telegram.

"Но определенная разница с часами российского заключения уже есть. Федеральные телеканалы показывали только то, что позволили кураторы от ФСБ: последовательно создавали вполне конкретный образ для украинского общества. А вот в Украине СМИ будут транслировать все. Абсолютно все. То, что результатом будет совсем иной эффект и совсем иной образ Нади, мы уже видим. Без цензуры и ретуши "Герой Украины" и "Жанна д'Арк" уже не лепится. Хамство, невежество, матерщина, злоба, жестокость - это все гармонично дополняет портрет, с которого "канонический образ" уже никак не получится сделать", - написал он.

По его словам, поведение Савченко в суде - более чем скверное.

"...Неприличные жесты, неприличные выражения, солдафонский юмор. Хотя здесь кураторы не рассчитали: восприятие всего этого от народного депутата совсем иначе, чем от "русского пленника", - заявил Голобуцкий.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко во время заседания суда заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями.