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16 ноября • обновлено в 05:49
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"Др*чит в студии "60 минут": Соколова жестко прошлась по гастролеру на росТВ

2.1т
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Журналистка Янина Соколова разгромила бывшего депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика за клевету в адрес Украины на российском пропагандистском телевидении. Там он заявил, что его поместили на 76 дней в СИЗО якобы за несуществующий пост в соцсети.

Жесткую критику коллаборациониста она устроила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Есть категория людей, которые надевают противогаз, вставляют шланг в попку и ласкают себя. Обычно они прячутся в шкафу – там их и находят. Но есть еще более изощренные – они надевают на голову "русский мир", вставляют в попу мандат "Оппозиционной платформы" и едут др*чить в студию "60 минут". Встречайте – Андрей Лесик. Пострадал человек за свою позицию, буквально за слово, и попал под каток "фашистской хунты"!" – затроллила телеведущая скандального перебежчика.

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Она напомнила, что Лесик был депутатом Харьковского горсовета с 2010 по 2015 год. 17 мая 2016 года депутаты Харьковского горсовета лишили его депутатского мандата, а 15 декабря 2017 Лесик был задержан сотрудниками СБУ и полиции на территории Луганской области.

Так, будучи депутатом Харьковского горсовета, скандальный политик призывал к изменению границ Украины, а также, в частности, в Одессе, – к блокированию транспортных развязок с целью препятствования передвижению по городу военных и полиции и к проведению незаконного референдума.

В марте 2018 ему объявили о подозрении в совершении преступлений по части 2 статьи 342 и части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и причинение им легких телесных повреждений).

Янина Соколова

Янина Соколова

"Уважаемые знатоки, внимание, вопрос! Сколько бы получил неуважаемый Лесик в стране "свободы и демократии", в Российской Федерации, за призывы свержения государственного строя, непризнание границ, попытку проведения референдума об отделении Красноярского края в пользу великой Монголии и за нанесение травмы правоохранителям? Варианты ответов: 76 дней в СИЗО, девять месяцев домашнего ареста, поцелуй от Путина, 76 га леса и девять месяцев беременности от сокамерников?" – с сарказмом отметила Соколова.

"Он жалуется об ужасах "хунты" на телевидении страны, в которой даже пукнуть возле мента нельзя, а за непризнание границ столицу региона накрывают ковровыми бомбардировками. Вот законы в Украине! С ума сойти! 76 суток! Но это разве ужасы? Дальше он начал вещать о реальном аде!" – иронизирует телеведущая.

После этого она показала наигранную жалобу Лесика на то, что ему через суд пришлось отстаивать восстановление своих депутатских полномочий.

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"Ты хоть сам себя, долбо*б, слышишь? Тебя преследовала "фашистская" государственная машина, которую ты хотел свергнуть, а ты отстоял свое право в суде! В стране "с диктатурой" в суде! Да это самый проукраинский сюжет за шесть лет на российском телевидении!" – высмеяла журналистка предателя Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, член политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Лесик заявил на КремльТВ, что украинский и русский народ – братья. Он пожаловался на гонения в Украине и сказал, что приехал в Россию, чтобы "помирить народы".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
сявка
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0
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Mega Death
Mega Death
Кто опровегнет что ОНА не bidlo, и вещает для таких же
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Бабенка совсем отморозила голову.Из пяти слов три раза -х.уй.
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