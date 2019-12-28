"Попал в историю из "Градов": Соколова жестко обратилась к Путину из-за войны в Украине

Украинская журналистка Янина Соколова публично осудила президента России Владимира Путина за военное вторжение в Крым и на Донбасс и адресовала ему смелое послание.
Она показала его в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" как реакцию на вопрос одного из кремлевских пропагандистов, озвученный на ежегодной пресс-конференции Путина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Он спросил у российского лидера, считает ли тот себя исторической личностью. Путин в ответ заявил, что это решит следующее поколение.
Янина Соколова и Владимир Путин
"Уже и это поколение может дать оценку – дядя Вова, ты дурак?! Все, что относительно хорошего ты сделал для своей страны за первые 10 лет, ты успешно прос*ал за секунду, пытаясь попасть в историю из "Градов" и комплексов "Бук". Аксиома – комплекс неполноценности всегда приводит к комплексу "Бук", – ответила на тщеславную ремарку главы страны-оккупанта Соколова.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова ответила на скандальные слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что Россия якобы не аннексировала Крым. Журналистка предупредила, что Казахстан может постигнуть та же участь.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.