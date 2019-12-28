"Попал в историю из "Градов": Соколова жестко обратилась к Путину из-за войны в Украине

Украинская журналистка Янина Соколова публично осудила президента России Владимира Путина за военное вторжение в Крым и на Донбасс и адресовала ему смелое послание.

Она показала его в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" как реакцию на вопрос одного из кремлевских пропагандистов, озвученный на ежегодной пресс-конференции Путина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он спросил у российского лидера, считает ли тот себя исторической личностью. Путин в ответ заявил, что это решит следующее поколение.

Янина Соколова и Владимир Путин

"Уже и это поколение может дать оценку – дядя Вова, ты дурак?! Все, что относительно хорошего ты сделал для своей страны за первые 10 лет, ты успешно прос*ал за секунду, пытаясь попасть в историю из "Градов" и комплексов "Бук". Аксиома – комплекс неполноценности всегда приводит к комплексу "Бук", – ответила на тщеславную ремарку главы страны-оккупанта Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова ответила на скандальные слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что Россия якобы не аннексировала Крым. Журналистка предупредила, что Казахстан может постигнуть та же участь.

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