Главная Новости
28 декабря • обновлено в 05:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Попал в историю из "Градов": Соколова жестко обратилась к Путину из-за войны в Украине

328
Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова публично осудила президента России Владимира Путина за военное вторжение в Крым и на Донбасс и адресовала ему смелое послание.

Она показала его в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" как реакцию на вопрос одного из кремлевских пропагандистов, озвученный на ежегодной пресс-конференции Путина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он спросил у российского лидера, считает ли тот себя исторической личностью. Путин в ответ заявил, что это решит следующее поколение.

Новости
"Подарим голубя из г*вна": Соколова высмеяла Соловьева из-за фейка про Путина-миротворца

Янина Соколова и Владимир Путин

Янина Соколова и Владимир Путин

"Уже и это поколение может дать оценку – дядя Вова, ты дурак?! Все, что относительно хорошего ты сделал для своей страны за первые 10 лет, ты успешно прос*ал за секунду, пытаясь попасть в историю из "Градов" и комплексов "Бук". Аксиома – комплекс неполноценности всегда приводит к комплексу "Бук", – ответила на тщеславную ремарку главы страны-оккупанта Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова ответила на скандальные слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что Россия якобы не аннексировала Крым. Журналистка предупредила, что Казахстан может постигнуть та же участь.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Аннексия Крыма российская пропаганда
Персоны
Янина Соколова Владимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги