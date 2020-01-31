Главная Новости
31 января • обновлено в 16:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Создали Четвертый рейх!" Соколова ярко осадила скандального депутата Госдумы

Читать материал на украинском

Журналистка Янина Соколова ответила на фейк депутата нелегитимной Госдумы Алексея Журавлева, который обвинил Украину в культивировании "интернационального нацизма".

Бредовое выступление одиозного российского политика телеведущая показала в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Соколова и Журавлев

Соколова и Журавлев

Новости
"Вы г*внюк!" Письмо Геращенко депутату Госдумы взорвало росТВ

Журналистка ответила оккупанту, что сама по себе формулировка "интернационального нацизма" является абсурдной. Однако если и говорить о таком явлении, то оно может быть характерно лишь для страны-агрессора.

"Я знаю только один пример "интернационального нацизма". Это когда Путин, Ротенберг, Усманов, Шойгу и Дерипаска объединились и создали из России что-то вроде Четвертого рейха. И весь международный интернационал стал на них как-то косо поглядывать", – подколола Соколова захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев незаконно посетил неподконтрольную часть населенного пункта Золотое на Луганщине (Золотое-5), где состоялось разведение сил ВСУ и террористов "ЛНР".

  • Во время визита Журавлев заявил, что Украина никогда не вернет Донецк и Луганск. При этом российский депутат разгуливал по Золотому на глазах у ОБСЕ. Там же был замечен флаг РФ.

  • Инцидент разозлил украинцев: в соцсетях приезд Журавлева назвали "настоящей оккупацией" и призвали СБУ незамедлительно отреагировать.

  • А российские пропагандисты съязвили, заявив, что своим визитом на Донбасс Журавлев якобы передвинул украинско-российскую границу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина Соколова Алексей Журавлев Владимир Путин
Тег
Государственная Дума России
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
6
4
Смешно
8
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Он Алекс
Он Алекс
Умница Янина!!! Ниже самое смешное из ольгинских троляк, какое то Alexander Rabinovich, когда выходит статья с Яниной, у этого неадеквата так подгорает, что он по 100 комментов пишет и сам себе отвечает.. ахааха
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Фейковая страна с фейковой историей. Если отбросить легендизированную патетику, то для описания «подвига» так называемых героев Крут остаются лишь слова из лексикона Эллочки-людоедочки. Зеленскому пришлось профессионально хлопотать лицом, чтобы изобразить почтение к «героической странице борьбы за государственность». Канва мифа: «29 января 1918 года ТРИСТА МОЛОДЫХ свидомых ДОБРОВОЛЬЦЕВ – украинских студентов и гимназистов – на железнодорожной станции Круты, защищая НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО Украина, проявили ГЕРОИЗМ. А тех, кто выжил, МОСКАЛИ (слайд 1) взяли в плен, подвергли ПЫТКАМ, а потом расстреляли. Герои приняли смерть, исполняя «ЩЕ НЕ ВМЕРЛА…». Из-за исторической, политической и военной малозначительности событий достоверных фактов о событиях под Крутами недостаточно. Но все-таки пройдемся по пунктам.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
2 из 7 ответов | показать все
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
7. ПЫТКИ и «ЩЕ НЕ ВМЕРЛА …». Один взвод растерянных и брошенных юнцов умудрился выйти напрямую к большевикам и, неумело орудуя штыками, начал вырываться и оказывать сопротивление. В результате «героев» перестреляли. Семерых сдавшихся отправили в Харьков, а потом отпустили. Информация заунывное пение выглядит недостоверной. «Герои Крут» – это высосанная из пальца часть мифологического пантеона государственного новодела под названием «Украина».
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
7. МОСКАЛИ. Среди большевиков были представители разных этносов, но преобладало местное население - малороссы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги