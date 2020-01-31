"Создали Четвертый рейх!" Соколова ярко осадила скандального депутата Госдумы

Журналистка Янина Соколова ответила на фейк депутата нелегитимной Госдумы Алексея Журавлева, который обвинил Украину в культивировании "интернационального нацизма".

Бредовое выступление одиозного российского политика телеведущая показала в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Соколова и Журавлев

Журналистка ответила оккупанту, что сама по себе формулировка "интернационального нацизма" является абсурдной. Однако если и говорить о таком явлении, то оно может быть характерно лишь для страны-агрессора.

"Я знаю только один пример "интернационального нацизма". Это когда Путин, Ротенберг, Усманов, Шойгу и Дерипаска объединились и создали из России что-то вроде Четвертого рейха. И весь международный интернационал стал на них как-то косо поглядывать", – подколола Соколова захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев незаконно посетил неподконтрольную часть населенного пункта Золотое на Луганщине (Золотое-5), где состоялось разведение сил ВСУ и террористов "ЛНР".

Во время визита Журавлев заявил, что Украина никогда не вернет Донецк и Луганск. При этом российский депутат разгуливал по Золотому на глазах у ОБСЕ. Там же был замечен флаг РФ.

Инцидент разозлил украинцев: в соцсетях приезд Журавлева назвали "настоящей оккупацией" и призвали СБУ незамедлительно отреагировать.

А российские пропагандисты съязвили, заявив, что своим визитом на Донбасс Журавлев якобы передвинул украинско-российскую границу.

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