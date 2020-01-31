"С кем воюете, те – наркобарыги?" Соколова высмеяла Россию за наглый фейк об Украине

Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла пропагандистский сюжет кремлевского телевидения о якобы активном участии украинцев в наркоторговле.

Она показала фрагмент спича рупоров путинского режима в эфире шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В нем пропагандисты утверждали, что задержали на территории РФ двух граждан Украины, которые оказались наркодиллерами. Кроме того, пособники путинского режима обвиняли Украину в активном наркотрафике через ее территорию из-за "дырявости" границ.

Соколова заподозрила, что таким образом пропагандисты хотели подпортить репутацию Украины и обстебала их за это.

"На этой неделе все без изменений. России все так же не дают подняться с колен подлые украинцы. Если бы не мы, они бы уже давно построили звездолет и улетели с режиссером Якиным в Гагры. Как обычно Дмитрий Киселев утром проснулся, выпил кисель из липы, вышел на балкон, потянулся, посмотрел на барометр отношения к Украине и обомлел. За ночь стрелка с "ненавидим салоедов всей широтой русской души" опустилась до "презираем этих ничтожных малороссов". Дмитрий понял – нужно срочно что-то предпринять", – пошутила телеведущая над россиянами и показала фрагмент сюжета с дискредитацией Украины.

Янина Соколова Скриншот видео

"Теперь украинцы в России все не только повально проститутки, но еще и наркоторговцы. О чем вообще этот сюжет? Сначала в России барыжили афганцы, потом чеченцы, потом грузины, теперь, наконец, мы. Улавливаете закономерность? С кем Россия начинает войну, те сразу становятся главными барыгами. Тут два варианта – либо вы специально создаете этим странам и народам отрицательный имидж, либо вы войны начинаете, чтобы торговать наркотой", – сделала вывод Соколова о цели нападок пропагандистов на Украину.

Кроме того, она высмеяла их попытку унизить украинский язык в фейковой новости. Так, ведущий передачи, назвал происходящее "жовто-блакитным криминалом".

"Предлагаю нашим наркоторговцам дать звание Героев Украины. Благодаря им, русские пропагандисты заговорили по-украински и обоср*лись", – потроллила она россиян за их язвительность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова опровергла нелепые фейки российской пропаганды о лидере ОУН Степане Бандере и процветании неонацизма в Украине. Журналистка отреагировала на шквал негативной информации рупоров Кремля о маршах памяти в честь исторического деятеля, которые прошли в украинских городах в день его рождения – 1 января.

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