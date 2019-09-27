"Туристы из братской страны": Соколова разнесла Соловьева из-за зверств России на Донбассе

Украинская журналистка Янина Соколова мощно разнесла топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева за наглую ложь о войне на Донбассе.

В эфире шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она показала фрагмент выступления скандального рупора путинского режима. В нем он уверял, что жителям Донецка и Луганска якобы не за что получать амнистию от Украины, поскольку ему неизвестно ни об одном их преступлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Соколова, в свою очередь, озвучила детальный список зверств, которые осуществлялись на временно оккупированной Россией территории Донбасса. Речь идет о:

о сбивании малайзийского Boeing;

обстреле Мариуполя;

обстреле автобуса в Волновахе;

убийство активистов, которым террористы вспарывали животы;

"параде" украинских военнопленных;

пытках украинских военнопленных;

привязывании украинцев к столбам для глумления местными жителями;

подлом обстреле украинских военных при выходе из Иловайска;

тысячах "отжатых" машин и ограбленных магазинов;

воспитании целого поколения детей в ненависти к своей родной стране – Украине.

"Или, может, мы неправильно поняли Соловьева, и он искренне заявил, что жители Донецка и Луганска непричастны к этим преступлениям? Потому что совершили их не они, а так называемые туристы из так называемой братской страны? Вот вам амнистии точно не видать!" – жестко ответила агрессору украинская телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова публично унизила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева из-за его едких высказываний о приветствии ВСУ "Слава Украине!". Он сравнил его с лозунгом гитлеровских нацистов.

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