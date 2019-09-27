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27 сентября • обновлено в 18:33
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"Туристы из братской страны": Соколова разнесла Соловьева из-за зверств России на Донбассе

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Украинская журналистка Янина Соколова мощно разнесла топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева за наглую ложь о войне на Донбассе.

В эфире шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она показала фрагмент выступления скандального рупора путинского режима. В нем он уверял, что жителям Донецка и Луганска якобы не за что получать амнистию от Украины, поскольку ему неизвестно ни об одном их преступлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Соколова, в свою очередь, озвучила детальный список зверств, которые осуществлялись на временно оккупированной Россией территории Донбасса. Речь идет о:

  • о сбивании малайзийского Boeing;

  • обстреле Мариуполя;

  • обстреле автобуса в Волновахе;

  • убийство активистов, которым террористы вспарывали животы;

  • "параде" украинских военнопленных;

  • пытках украинских военнопленных;

  • привязывании украинцев к столбам для глумления местными жителями;

  • подлом обстреле украинских военных при выходе из Иловайска;

  • тысячах "отжатых" машин и ограбленных магазинов;

  • воспитании целого поколения детей в ненависти к своей родной стране – Украине.

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"Или, может, мы неправильно поняли Соловьева, и он искренне заявил, что жители Донецка и Луганска непричастны к этим преступлениям? Потому что совершили их не они, а так называемые туристы из так называемой братской страны? Вот вам амнистии точно не видать!" – жестко ответила агрессору украинская телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова публично унизила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева из-за его едких высказываний о приветствии ВСУ "Слава Украине!". Он сравнил его с лозунгом гитлеровских нацистов.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персоны
Янина Соколова Владимир Соловьев
Место
Украина
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
мочить эту кокошню вонючую на каждом шагу,был бы закон разрешающий уничтожать эту мразь сруцкую и в первую очередь пропагандонов
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hunt andres
hunt andres
Тварь блядушная.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Из всего перечисленного, толь парад военнопленных имел место быть. Остальное, обычная окраинская пропаганда.
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a alexeyon
a alexeyon
Пигин Макс, да ладно тебе геббельсовский врунишка, про обстрел Мариуполя даже покойный черт Захарченко говорил как оно будет утюжить мирный город,что собственно через пару дней и сделал... Сейчас не средневековье, есть видео, интервью и т.д ..
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