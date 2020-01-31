"Готовит СССР": Соколова предупредила о конечной цели Путина в Украине

Президент России Владимир Путин не откажется от своего плана по возрождению СССР. Для этого ему необходимо оккупировать не только Донбасс и Крым, но и южные, восточные регионы Украины, а также Беларусь.

Об этом во время онлайн-встречи с фанами на YouTube предупредила украинская журналистка Янина Соколова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В ракурсе последних изменений, этих бутафорских организаций, которые появляются, и намеков на изменение конституции (России. – Ред.), и бешенная цель Путина по рефрешу СССР и присоединению территорий Украины и Беларуси... Я уверена, что в его голове вся история с югом и востоком Украины – он будет пытаться присоединить, будет добиваться перманентно", – спрогнозировала телеведущая.

Соколова и Путин

Соколова добавила, что пока Путин при власти, Донбасс, скорее всего, будет эдаким вторым Приднестровьем. Однако крайне важно не допустить, чтобы этот сценарий распространился и на другие территории Украины. Ведь российский президент стремится к этому, чтобы расширить границы страны-агрессора.

"Путину нужны победы сейчас: рейтинг падает, все меньше россиян поддерживает, Крым охладел уже в головах россиян. Поэтому надо чем-то кичиться, а кичиться нечем. Поэтому он и дальше будет вести политику узурпации. И нашей власти нужно держать ухо востро", – считает журналистка.

Подытоживая, она добавила, что надеяться на скорый уход Путина из власти не стоит. Ведь он будет держаться за нее до тех пор, пока жив.

"Пока его здоровье будет его держать на его недлинных ногах при ходьбе по Кремлю и по тропинкам российской политики, к сожалению, он не уйдет с должности. Его цель не достигнута – рефреша СССР и расширения границ империи не произошло. Он будет бить по этому, пока хотя бы клочка не получит еще из того, на что имеет аппетит", – сделала вывод Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова заявила, что президент России Владимир Путин не сможет сохранить свою власть без Украины и оккупированного Крыма. Поэтому освободить полуостров, скорее всего, удастся только после смерти главы страны-агрессора или его свержения.

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