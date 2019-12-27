"Владимир биполярный": Соколова показала, как менялась ложь Путина про Донбасс и Крым

Украинская журналистка Янина Соколова показала, как президент России Владимир Путин путается в комментариях о войне на Донбассе и оккупации Крыма.

В шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она сопоставила его фразу с пресс-конференции о помощи террористам "Л/ДНР" тяжелым вооружением "от симпатизирующих стран" с озвученной ранее ложью об отсутствии войск РФ в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ну что, господа? "Вы все врете", "нас там нету"... Как это признание чистосердечное патрона будете объяснять? Ну, опыт у вас есть – вы фантастически умеете переобуваться. А помните, как все начиналось? Как Владимир Владимирович биполярный заявлял, что в Крыму российских не было. А потом были, а потом он еще им лично дал приказ. А потом еще и медальки выдал за взятие Крыма еще при Януковиче. Потом божился, что на Донбассе россиян нет. Потом сказал: есть, но добровольцы. Потом признал, что есть солдаты, но они заблудились", – припомнила оккупантам телеведущая.

"Потом долго-долго клялся, что в гумконвоях поставляют только детское питание и влажные салфетки. А теперь бах – и сепаратисты на Донбассе все-таки получают тяжелое вооружение от "симпатизирующих стран". Мне же не нужно вам говорить, какая это конкретно одна большая "симпатизирующие страны"? В общем, еще пару лет и вместе с признанием открытой агрессии против Украины Владимир Владимирович признается, что в детстве ему не удалили хвостик и все натворил именно он. Потому что, как известно, хвост управляет собакой", – потроллила российского президента Соколова.

Янина Соколова и Владимир Путин Скриншот видео

Кроме того, журналистку возмутила циничная ложь Путина о блокаде Донбасса, в которой он обвинил Украину, упрекнув ее в усложнении жизни собственным гражданам.

"Ой, Владимир Владимирович Блаженный наверное забыл, что минуту назад признался, что поставляет тяжелое вооружение на Донбасс? Пушки, танки, "Буки". А мы, такие плохие, блокаду против них ввели! Вот мы, украинцы, дикари агрессивные! Не понимаем – то, что нас обстреливают "Градами", еще не повод перестать торговать редиской", – обратилась украинка к лидеру страны-агрессора.

"Блокаду мы ввели? А что нам нужно было ввести? Поцелуепровод или запустить огромный дирижабль с надписью: "Уважаемые "ополченцы", которые каждый день бьют по нам из всего, чего только можно! В магазине нижнего белья "Эвелина" скидки 50%! Спеши побаловать себя и свою жену. Выстрелил из пушки – бегом в Краматорск покупать игрушки. Устал привязывать украинцев к столбам? Приходи на курсы вязания морских узлов в Мариуполе", – постебалась над террористами Соколова.

Подытоживая, она жестко обратилась к Путину, дав ему понять, что блокада Донбасса окончится ровно тогда, когда оттуда уберутся российские захватчики.

"Владимир Владимирович, как только вы уберете всю свою х**ню с Донбасса, тяжелую, легкую, стреляющую, взрывающуюся, ходящую, говорящую, улюлюкающую, то и блокады никакой не будет. Потому что эта блокада исключительно против "симпатизирующего государства", – завершила свою речь Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова высмеяла циничное заявление президента России Владимира Путина о том, что Украине нельзя возвращать контроль над границей на Донбассе.

По его словам, если это произойдет, то националисты якобы устроят там такую же резню, как в сербской Сребренице.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!