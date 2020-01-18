"Не вернет, пока жив": Соколова объяснила, на чем держится власть Путина

Президент России Владимир Путин не сможет сохранить свою власть без Украины и оккупированного Крыма. Поэтому освободить полуостров, скорее всего, удастся только после смерти главы страны-агрессора или его свержения.

Об этом во время онлайн-встречи с фанами на YouTube заявила украинская журналистка Янина Соколова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все направлено у Путина на третий срок. И без Украины, без Крыма не будет третьего срока Путина. 32-38%, я видела информацию, – именно столько сейчас хотят видеть Путина президентом России. Вы понимаете количество и страх Путина? Это не 86 и даже не 60%. 38% россиян, по лучшим вариантам, хотят видеть Путина своим президентом. Вы понимаете, что думает человек на каблуках по имени Владимир в стенах Кремля, когда видит эти цифры? Это страх. Поэтому Украину он не оставит и Крым не отдаст, к сожалению", – считает она.

Владимир Путин ТСН

Телеведущая отметила, что захваченный украинский полуостров по сути является единственным "достижением" Путина, которым он может хоть как-то поддерживать авторитете среди народа. Поэтому президент России будет держаться за него до последнего.

"Крым – это фактически главный орден на пиджаке у Путина. Пока он жив, Крым не вернут при самых злейших санкциях. В вопросе Крыма на данный момент, к сожалению, я вижу только один путь к его освобождению. Этот путь называется свержение Путина либо уход самовольный из власти", – подчеркнула Соколова.

Вместе с тем, она убеждена в том, что оккупант должен постоянно чувствовать на себе давление за совершенное преступление, поэтому поддержала санкции против России.

Подытоживая, журналистка сказала, что не сомневается в том, что украинский полуостров будет деоккупирован. Вопрос заключается только в том, как скоро это произойдет

Как сообщал OBOZREVATEL:

журналист Роман Цимбалюк отметил, что послание Путина к Федеральному собранию показало, что в Кремле отказались от территориальных претензий к Беларуси, однако не исключили из списков своих интересов Украину.

По его словам, Путин продолжит вести войну против Украины, прикрываясь пропагандистскими штампами о "братских" народах.

Он добавил, что оккупанты рассматривают нашу страну как донора человеческих ресурсов, которыми в будущем они будут пополнять свою "армию империи".

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