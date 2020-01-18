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18 января • обновлено в 02:49
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"Не вернет, пока жив": Соколова объяснила, на чем держится власть Путина

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Президент России Владимир Путин не сможет сохранить свою власть без Украины и оккупированного Крыма. Поэтому освободить полуостров, скорее всего, удастся только после смерти главы страны-агрессора или его свержения.

Об этом во время онлайн-встречи с фанами на YouTube заявила украинская журналистка Янина Соколова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все направлено у Путина на третий срок. И без Украины, без Крыма не будет третьего срока Путина. 32-38%, я видела информацию, – именно столько сейчас хотят видеть Путина президентом России. Вы понимаете количество и страх Путина? Это не 86 и даже не 60%. 38% россиян, по лучшим вариантам, хотят видеть Путина своим президентом. Вы понимаете, что думает человек на каблуках по имени Владимир в стенах Кремля, когда видит эти цифры? Это страх. Поэтому Украину он не оставит и Крым не отдаст, к сожалению", – считает она.

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Владимир Путин

Владимир Путин

ТСН

Телеведущая отметила, что захваченный украинский полуостров по сути является единственным "достижением" Путина, которым он может хоть как-то поддерживать авторитете среди народа. Поэтому президент России будет держаться за него до последнего.

"Крым – это фактически главный орден на пиджаке у Путина. Пока он жив, Крым не вернут при самых злейших санкциях. В вопросе Крыма на данный момент, к сожалению, я вижу только один путь к его освобождению. Этот путь называется свержение Путина либо уход самовольный из власти", – подчеркнула Соколова.

Вместе с тем, она убеждена в том, что оккупант должен постоянно чувствовать на себе давление за совершенное преступление, поэтому поддержала санкции против России.

Подытоживая, журналистка сказала, что не сомневается в том, что украинский полуостров будет деоккупирован. Вопрос заключается только в том, как скоро это произойдет

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Янина Соколова
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Даже если опустить и оставить за скобками все нагромождение выданной свяниной чуши, один вопрос остаётся - вам Крым что? Мешок картохи? Крым взяли, Крым отдали... Попробуйте придти "освобождать". Крым - это больше 2 миллионов сильно пророссийского населения, которое очень радо, что ему не довелось хлебнуть вoйны, бaндеризации и украинизации, а ничего другого Украина предложить не может. Пока вы думаете, как бы вернуть Крым, который прям спит и видит себя под жовто-блакитным упоротым управлением, у вас вся страна развалится
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