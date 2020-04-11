Содействовал контрабанде медицинских масок: СБУ задержала на взятке пограничника

Служба безопасности Украины задержала инспектора отдела пограничной службы "Ужгород" Чопского пограничного отряда, который способствовал нелегальной переправке за границу противоэпидемической продукции, а именно 11 000 медицинских масок.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, отметив, что пограничник требовал от местного жителя 3 тыс долларов.

Уточняется, что за указанную сумму пограничник "гарантировал" мужчине содействие в перемещении в одну из европейских стран вне установленных пунктов контроля контрабандных масок на более полумиллиона гривен.

СБУ задержала пограничника из-за контрабанды медицинских масок Пресс-служба СБУ

Инспектор был задержан правоохранителями в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Ужгородском районе при передаче первой части неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

СБУ задержала пограничника из-за контрабанды медицинских масок Пресс-служба СБУ

СБУ задержала пограничника из-за контрабанды медицинских масок Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что бывшие партнеры главы СБУ Ивана Баканова якобы причастны к схемам контрабанды через украинскую границу сигарет и подакцизных товаров.

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