Сочельник в зоне АТО: стало известно о преступлениях террористов

На Сочельник, 6 января, российско-террористические войска продолжили обстрел украинских позиций в зоне АТО на Донбассе.

Об этом сообщили на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

"На Сочельник противник продолжал обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных Сил Украины. Всего за прошлые сутки, вдоль линии разграничения, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - сказано в сообщении.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранение. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает.

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Отмечается также, что на луганском направлении, враг из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого и выпустил в сторону украинских защитников более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганским - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные при этом огонь не открывали.

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