Собраны образцы ДНК: в Украине и Иране начали опознание погибших в катастрофе Boeing 737

В четверг, 9 января, следователи Национальной полиции Украины и эксперты МВД собрали образцы ДНК родственников погибших украинцев в катастрофе с самолетом МАУ в Тегеране.

Образцы будут обрабатывать в течение суток, а ДНК-формулу отправят в электронном виде в Иран для опознания тел. Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Согласно стандартам, для ДНК-теста собрали материалы двух близких родственников. Параллельно иранская сторона отбирала генетические материалы погибших.

Родственники погибших украинцев Пресс-служба президента

Также следователями полиции запланировано исследование документов о технических характеристиках борта, процедуры закупки и сервисного обслуживания, состояния экипажа, количества часов полета и проведения инструктажей. Для проведения следственных действий создана группа, куда входит более 20 человек.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в результате катастрофы Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся