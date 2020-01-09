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9 января • обновлено в 22:43
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Собраны образцы ДНК: в Украине и Иране начали опознание погибших в катастрофе Boeing 737

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В четверг, 9 января, следователи Национальной полиции Украины и эксперты МВД собрали образцы ДНК родственников погибших украинцев в катастрофе с самолетом МАУ в Тегеране.

Образцы будут обрабатывать в течение суток, а ДНК-формулу отправят в электронном виде в Иран для опознания тел. Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел Украины.

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Согласно стандартам, для ДНК-теста собрали материалы двух близких родственников. Параллельно иранская сторона отбирала генетические материалы погибших.

Родственники погибших украинцев

Родственники погибших украинцев

Пресс-служба президента

Также следователями полиции запланировано исследование документов о технических характеристиках борта, процедуры закупки и сервисного обслуживания, состояния экипажа, количества часов полета и проведения инструктажей. Для проведения следственных действий создана группа, куда входит более 20 человек.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в результате катастрофы Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

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Автор
Карина Бондаренко
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