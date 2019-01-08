Собирались казнить: в Иране освободили украинского моряка

В Иране освободили из-под стражи украинского моряка Андрея Новичкова, которого задержали в 2017 году из-за подозрений в убийстве его коллеги.

Правоохранители Ирана собирались казнить Андрея, однако в суде удалось доказать его невиновность. Об освобождении на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Андрей находится на территории Посольства Украины в Иране. Поздравляю одесситов с возвращением нашего земляка! Это, наверное, самое счастливое Рождество в жизни парня и его семьи", — написал украинский президент.

Андрей Новичков Facebook Петр Порошенко

Порошенко также сообщил, что Андрей сможет вернуться в Украину и увидеться со своими близкими уже через несколько дней.

Борьба за освобождение украинца длилась с января 2017 года. Андрей Новичков стал свидетелем самоубийства матроса Мухамеда Бахранпура, который выпрыгнул за борт.

Андрей Новичков ТСН

Через месяц Андрея вместе с семью членами экипажа сняли с судна на иранском побережье. Его вывезли из порта под предлогом отправки домой, а вместо этого привезли в уголовный суд города Бандар Аббас и предъявили обвинение в убийстве.

Как писал OBOZREVATEL, после отказа Андрея признать свою вину его посадили за решетку в полицейском участке, и первое время даже не дали связаться с адвокатом, посольством или с домом. Через неделю его перевели в колонию общего режима. В мае 2018 стало известно, что Андрея Новичкова могли казнить через повешение.

В июле 2018 украинец объявил голодовку. Друзья Андрея подавали петицию президенту Украины с требованием вмешаться в ситуацию и инициировать создание межгосударственной комиссии, однако она не набрала необходимого количества голосов.