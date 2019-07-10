Собирал гостайны: СБУ раскрыла подполковника Нацгвардии с паспортом России

Украинская контрразведка раскрыла подполковника Национальной гвардии Украины, который находясь в зоне боевых действий на Донбассе, собирал секретную информацию.

В 2014 году он поддержал вторжение России в Украину и выехал в оккупированный Крым для получения российского гражданства, сообщили на странице СБУ в Facebook. Там он встал на воинский учет страны-агрессора и оформил себе российскую военную пенсию.

В 2016 году он поступил на службу в Главное управление Национальной гвардии и получил доступ к государственной тайне. Он проявил инициативу поехать в район проведения АТО и, находясь там, незаконно копировал секретные данные о выполнении боевых задач.

Права России СБУ в Facebook

Паспорт СБУ в Facebook

"Для предупреждения утечки и разглашения ведомостей, которые содержат государственную тайну, СБУ изъяла информацию, подполковника отстранили от обязанностей", – уточнили в спецслужбе.

Как писал OBOZREVATEL, в июне на Харьковщине завербованный ФСБ России местный житель готовился взорвать водоподготовительный комплекс, чтобы отключить воду на территории всего Харькова и города Лозовая.

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