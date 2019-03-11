"Собирает земли и русских!" Основатель "ДНР" раскрыл нюансы плана Путина на Крым и Донбасс

Основатель "ДНР" Александр Ходаковский напомнил, что пять лет назад 11 марта Крым "заявил о желании присоединиться к России". Однако теперь крымчане жалуются на "токсичность русской весны".

"Украина окончательно перестала быть нейтральной, а Россия и Штаты перестали притворяться, что заложенное при Ельцине "партнерство" стоит дороже, чем выеденное яйцо. В России в обиход прочно и довольно надолго вошел "хештэг" - "крымнаш", а в Украине - "крымчей", - написал он на своей странице в запрещенной в Украине сети "Вконтакте".

По словам террориста, Донбасс и Крым теперь повязаны. "Не случись Крыма - не случилось бы и Донбасса. Никто же ведь в здравом уме не стал бы говорить, что: ша, ребята - мы просто забираем военные базы с прилегающим участком местности. Пафос, сопровождавший процесс присоединения Крыма, свидетельствовал только об одном: Россия собирает земли и русских. Так почему бы Донбассу не ощутить себя русским, если даже крымские татары удостоились такой чести?" - задался он вопросом.

Александр Ходаковский Газета.ру

По словам Ходаковского, пропаганда переиграла сама себя, объясняя присоединение именно Крыма, а не Донбасса.

"Ну а что ей было, в конце концов, говорить? Что нет, ребята, - учитесь читать между строк? Что? Можно было бы сказать, что Крым, как в прошлом автономия, имел больше юридических прав на независимость, а Донбасс, Одесса, Харьков и другие - нет. Но хотел бы я посмотреть на того, кто так бы сказал. Как прилепить черный квадрат формализма к буйным краскам весны? Тем более, что рейтинги взлетели не на почве курортов и военных баз, а на почве ощущения возрождения", - уточнил он.

Террорист добавил, что, разговаривая о предстоящих выборах в заксобрание Севастополя, он задал вопрос одному из будущих фигурантов: "Почему вы в риторике не отсылаетесь к русской весне, участниками которой были?" Ответ последовал следующий: "Эта тема токсичная".

"Местные показывают парк Победы, как памятник махрового воровства: было потрачено больше миллиарда, а работ не произведено почти никаких. И по этой причине Москва прислала Дмитрия Саблина в качестве руководителя местной Единой России, чтобы в преддверии анонсированных Медведевым крупных вливаний установить контроль за расходованием средств. И что, - репутация губернатора сделала тему русской весны "токсичной"?" - продолжил Ходаковский.

По словам собеседника, "крымчане разочарованы несбывшимися надеждами".

"Все познается в сравнении. Мы уже активно бухтели, когда Путин подписал указ, признающий наши республиканские документы легитимными на территории России - и наступило временное счастье. Теперь ждем обещанных слухами паспортов - и снова будем либо счастливы, либо привычно "сосредоточенны". Учитесь правильно растягивать удовольствие! А получили бы весь кусок сразу - и нечего было бы ждать. А разочарованным крымчанам хочу посоветовать: приезжайте в гости. А то донецких машин в Крыму много, а крымских на Донбассе нет совсем. Милости просим", - заключил террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на явное преимущество ВСУ в военной мощи перед террористами.

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