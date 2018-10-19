Собака откусила уши: стало известно о состоянии 2-летнего мальчика

Двухлетнего Толю Адаменко из Славянска, которому собака откусила уши и три пальца на левой руке, выписали из больницы.

Состояние ребенка оценили как удовлетворительное. Об этом рассказал заместитель главного врача Харьковской областной детской клинической больницы №1 Евгений Стрелец, говорится на странице телеканала UA: Донбас в Facebook.

Мальчик с родными вернулся домой, но сейчас он нуждается в помощи пластических хирургов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бабушка малыша рассказала подробности страшного ЧП.