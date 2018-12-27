Со вшами и испражнениями собак: на Одесщине горе-мать бросила ''в аду'' трех малышей без еды

В селе Сафьяны Измаильского района Одесской области горе-мать оставила трех малолетних детей одних дома без еды и в антисанитарных условиях.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции. Копы обнаружили детей 5, 4 и 1 лет в ужасном состоянии: они были грязные, в нестиранной одежде, с вшами и высыпаниями на теле.

"Забило тревогу руководство дошкольного учреждения, сообщив председателю сельского совета, что около месяца дети не посещают садик. Когда по месту жительства семьи проверяющим двери дома никто не открыл, — обратились за помощью в полицию", — сказано в сообщении.

В дом правоохранителей впустил сожитель 26-летней женщины. "Везде царил беспорядок и антисанитария, в том числе — от стула двух бойцовых собак, которые также находились в доме", — отмечает пресс-служба.

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"Мы бываем в разных семьях, но такой ужас за свою практику еще не видели. Ребенок подошла ко мне и попросила о помощи, сказав, что у нее "тараканы" в голове очень чешутся. по словам детей, за день они ничего не ели. Где находится мать, сожитель объяснить не мог. На месте было принято решение поместить детей в реабилитационный центр", — рассказала инспектор сектора ювенальной превенции Измаильского ОП Ольга Владичко.

За невыполнение родительских прав правоохранители составили три протокола по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. С женщиной была проведена профилактическая беседа. В случае повторения ситуации будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав.

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