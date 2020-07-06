Со всеми попрощался и застрелился: на Житомирщине покончил с собой подросток, состоявший в "группе смерти"

В Житомирской области на окраине деревни Майстров 5 июля нашли тело 13-летнего парня с простреленной головой. Накануне вечером он ушел из дома.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. Подросток взял с собой охотничье ружье отца. Родственники уверяют, что конфликтов в семье не было.

"Артем был послушным мальчиком, никогда не ходил никуда без разрешения. А тут исчез", – сказала бабушка мальчика.

Родители и родня подростка искали его всю ночь, а нашли на утро в полузаброшенном здании времен Второй мировой войны. Рядом с телом лежало ружье и телефон.

В полиции выяснили, что подросток был участником одной из групп в соцсетях, где склоняли детей к суициду.

"От знакомых, друзей нам стало известно, что парень находился в одной из таких суицидальных групп", – сообщила пресс-офицер Новоград-Волынского райотдела полиции ГУНП в Житомирской области Инна Вовченко. Однако родные рассказали, что парень не часто сидел в соцсетях.

Зато на телефоны родителей и друзей от парня пришли смски, в которых он прощался.

"Всем написал пока, и друзьям и маме", – рассказала бабушка Артема. Сообщения напугали родных.

Отец погибшего сказал, что сейф с оружием всегда был закрыт на ключ. И добавил, что не подозревал, откуда сын узнал, где он хранился.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Новосельское Одесской области обнаружили тело 16-летнего парня, который повесился в местной теплице.