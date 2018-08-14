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Со спецназом и взрывами: появилось видео штурма "торнадовцев" в СИЗО

6.2тЧитать новость на украинском

В сети появилось новое видео событий в Лукьяновском СИЗО Киева, где экс-бойцы расформированной роты МВД "Торнадо" устроили бунт.

Роликом поделилась пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook. Она разместила комментарий к посту военнослужащего ВСУ Сергея Мисюры о событиях в столице.

"Так они (арестованные бывшие бойцы. - Ред.) оказывали сопротивление стражам порядка 9 августа", - написала Сарган.

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На вопросы Мисюры о том, будет ли обнародована дополнительная информация о работниках СИЗО, пресс-секретарь ответила, что сейчас идет следствие, поэтому она ничего не может сообщить.

Как писал OBOZREVATEL, бойцы "Торнадо", которые находятся в Лукьяновском СИЗО Киева, в четверг, 9 августа, отказались выходить из своих камер для последующего этапирования и забаррикадировались там.

Персона
Лариса Сарган
Место
УкраинаКиев
Объекты
Лукьяновское СИЗОвидео
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