Со скандального экс-нардепа хотят снять судимость: в расследовании случился новый поворот

Прокуратура Киева подала апелляцию на решение суда о досрочном снятии судимости с бывшего нардепа Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Как сообщает пресс-служба, постановление Днепровского райсуда обжаловала киевская местная прокуратура №4. Подчеркивается, что во время заседания суд должным образом не проверил информацию о том, как Лозинский доказал свое исправление.

Прокуратура просит суд отменить постановление райсуда и принять новое, которым отказать в удовлетворении ходатайства о снятии судимости с Лозинского.

"Ходатайство стороны защиты не содержало характеристик по месту жительства, работы или органов, осуществляющих надзор за лицом, имеющим судимость, относительно его поведению и реальному исправлению.

Также не были предоставлены данные о возмещении причиненного преступлением вреда и документов о поведении осужденного во время условно-досрочного освобождения, в частности о совершении или несовершении новых уголовных преступлений", – сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные обстоятельства не были рассмотрены и исследованы в судебном заседании.

Виктор Лозинский LIGA.net

Напомним, 16 июня 2009 года произошел инцидент, в результате которого погиб 55-летний житель села Грушка Ульяновского района Кировоградской области Валерий Олийнык.

В 2013 году суд доказал причастность нардепа к преступлению. Лозинского приговорили к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство из хулиганских побуждений (по ч.1 ст.122, ч.2 ст.121, ч.1 ст.296 УК).

Вскоре Бориспольский районный суд Киевской области освободил Лозинского благодаря "закону Савченко". Согласно этому закону, ему сократили срок, причислив каждый день пребывания в СИЗО к приговору за два.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля 2016 года Лозинский вышел на свободу, а уже 6 апреля Апелляционный суд Киевской области отклонил апелляцию прокуратуры на решение Бориспольского районного суда Киевской области об условно-досрочном освобождении Лозинского.

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