Снято из авто: появилось новое видео катастрофы Boeing в Иране

В сети опубликовали новое видео, где показан момент крушения Boeing 737 авиакомпании МАУ возле аэропорта Тегерана, Иран.
Запись в Twitter выложил специальный корреспондент ВВС в Иране Али Хашем.
"Новое видео о крушении украинского самолета в Иране, которое показывает, что самолет загорелся примерно за 56 секунд до его крушения", – говорится в сообщении.
New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 10, 2020
Отметим, что видео сделано из авто. В салоне сидели несколько человек, которые стали очевидцами катастрофы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.
Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.
В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.
Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета. также в компании прокомментировали катастрофу в Иране.
Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".
В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.
Президент Владимир Зеленский огласил 9 января днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета компании МАУ в Тегеране.
Американский СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что самолет сбила иранская ракета. Предположительно, российского производства.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.
Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.
Лишь 10 января Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ, который разбился в Иране, не исключается, но пока не является подтвержденной.
При этом Зеленский разгневал украинцев игнорированием ракетной версии авиакатастрофы самолета МАУ.
Иран ответил на обвинения в ударе ракетой по самолету МАУ.
Участие США в расследовании катастрофы самолета МАУ в Тегеране может затянуться из-за наложенных американских санкций на Иран.
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