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10 января • обновлено в 16:39
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Снято из авто: появилось новое видео катастрофы Boeing в Иране

8.5т
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В сети опубликовали новое видео, где показан момент крушения Boeing 737 авиакомпании МАУ возле аэропорта Тегерана, Иран.

Запись в Twitter выложил специальный корреспондент ВВС в Иране Али Хашем.

"Новое видео о крушении украинского самолета в Иране, которое показывает, что самолет загорелся примерно за 56 секунд до его крушения", – говорится в сообщении.

Отметим, что видео сделано из авто. В салоне сидели несколько человек, которые стали очевидцами катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

  • Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

  • В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.

  • Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета. также в компании прокомментировали катастрофу в Иране.

  • Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".

  • В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.

  • Президент Владимир Зеленский огласил 9 января днем ​​траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета компании МАУ в Тегеране.

  • Американский СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что самолет сбила иранская ракета. Предположительно, российского производства.

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

  • Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

  • Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

  • Лишь 10 января Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ, который разбился в Иране, не исключается, но пока не является подтвержденной.

  • При этом Зеленский разгневал украинцев игнорированием ракетной версии авиакатастрофы самолета МАУ.

  • Иран ответил на обвинения в ударе ракетой по самолету МАУ.

  • Участие США в расследовании катастрофы самолета МАУ в Тегеране может затянуться из-за наложенных американских санкций на Иран.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Теги
Авиакатастрофа МАУ разбился самолет видео
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ну что, брехуны, теперь осознали ценность материалов беллингкэт и прочих словоблудов?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ПОПАДАНИЕ ХОТЯ БЫ ОДНОЙ РАКЕТЫ ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ К XEPАМ ОТРЫВАЕТ КРЫЛЬЯ И РАЗРЫВАЕТ САЛОН! А тут он еще минуту летал после ДВУХ РАКЕТ!???
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Он Алекс
Он Алекс
Великий Кормчий, у кукурузника да
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
И шо, вы таки хотите сказать, что подбитый (аж двумя) ракетами самолёт плавно так снижается и разбивается об землю?
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