Снято из авто: появилось новое видео катастрофы Boeing в Иране

В сети опубликовали новое видео, где показан момент крушения Boeing 737 авиакомпании МАУ возле аэропорта Тегерана, Иран.

Запись в Twitter выложил специальный корреспондент ВВС в Иране Али Хашем.

"Новое видео о крушении украинского самолета в Иране, которое показывает, что самолет загорелся примерно за 56 секунд до его крушения", – говорится в сообщении.

New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq